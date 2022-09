Las palabras de Maky al ser cuestionada sobre el video en el que aparece Juan Soler

Tras compartir su vida durante 17 años, Maky y Juan Soler decidieron tomar caminos separados, una decisión que, si bien no fue fácil para ninguno de ellos, la tomaron de compun acuerdo y en el mejor de los términos. El galán de telenovelas y la conductora ha dejado ver que, más allá de su pasado como pareja, siguen manteniendo una relación cordial y respetuosa, incluso de amistad, además están conscientes de que siempre estarán unidos por el gran amor hacia sus hijas. Recientemente y sin esperarlo, el protagonista de La Mexicana y el Güero ha sido alcanzado por una situación mediática, ello debido a su aparición en un video junto a un amigo, quien fue captado en un momento que desató gran revuelo. Maky ha sido cuestionada directamente sobre este tema, y como era de esperarse, se ha expresado con mucho respeto de su expareja, y ha destacado las cualidades que ella conoce de él.

Hace unos días el programa Primer Impacto difundió un video que colocó en el centro de la opinión pública al actor Cristian de la Fuente. Las imágenes, tomadas hace un par de semanas en la Ciudad de México, mostraron al galán chileno muy cercano en su interacción con una mujer que no era su esposa Angélica Castro. Ante la polémica que causó este clip, el galán de telenovelas hizo una declaración pública y reconoció haber cometido un error teniendo unas copas encima. Esta situación alcanzó a su gran amigo Juan Soler, pues él lo acompañaba en aquel momento y también fue grabado. De este modo y sin imaginar lo que pasaría con la difusión del video, el intérprete de origen argentino fue involucrado en esta circunstancia que acaparó los titulares de la prensa.

Maky, exesposa de Juan, y con quien mantiene una estupenda relación, fue cuestionada respecto a este tema y ella, ofreción una respuesta tan respetuosa como inteligente, reafirmando su postura de mantenerse ajena a la polémica. Abordada por las cámaras del programa Hoy, la conductora expresó su deseo de no opinar sobre una situación en la que ella no tiene ninguna injerencia. "No, no tengo nada que decir", comentó de lo más tranquila. "Lo único que puedo decir es lo que a mí me corresponde es que Juan es un gran papá, mis hijas no podrían tener un mejor papá que él, es un papá presente, es un papá que se ocupa de ellas y es todo lo que puedo decir acerca de Juan", agregó la guapa conductora, resaltando las grandes cualidades de su expareja. "Aparte él es un buen hombre, no puedo decir nada más", aseguró Maky, quien ahora está centrada en su trabajo como conductora del programa Cuéntamelo ya!.

La reflexión de Juan tras la polémica que alcanzó a su amigo

Por su parte, Juan no se ha pronunciado abiertamente sobre el polémico video que puso en una situación incómoda a su amigo Cristian, sin embargo, ha seguido activo comos siempre en sus redes sociales. En medio de este panorama, el galán de telenovelas ha compartido un mensaje reflexivo, que a decir de algunos, podría guardar cierta relación con las circunstancias en las que se ha visto envuelto en días recientes. "Cuando tus palabras no sean más valiosas que tu silencio, ¡mejor cállate! ¡Los Adoro!", escribió el intérprete de origen argentino en su cuenta de Instagram. Estas bien pudieron haber pasado inadvertidas, sin embargo, su coincidencia con la situación actual, en la que han sirgido muchos comentarios, críticas y opiniones sobre él y De la Fuente.

Este no fue el único mensaje que compartió Juan en sus redes sociales, pues fue solo la descripción de una imagen en la que colocó una reflexión justamente sobre aquellas personas que juzgan a otros sin echar un vistazo a sí mismos. "Leí y escuché a gente condenar una acción, cuando ellos hicieron cosas peores. Tómense su tiempo, piensen y sean mejores personas...", finalizó su mensaje, agregando abajo su propio nombre, indicando que se trataba de una cita propia. Junto a estas palabras, el galán de telenovelas agregó una foto de sí mismo, posando sonriente y relajado. Las reacciones no se hicieron esperar, y de inmediato sus fans le manifestaron su apoyo, y otros más infirieron que esta publicación era derivada de la situación con Cristian de la Fuente.

