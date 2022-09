La razón por la que Amber Heard se ha tenido que hacer de un nuevo abogado

Mucho ha pasado desde que se diera aquel veredicto en el juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. Desde aquellos intentos por parte del equipo legal de la actriz por desestimar la decisión del jurado hasta la búsqueda de una apelación, pasando por la gira musical que llevó a Depp a recorrer Europa. Dejando este capítulo de su vida atrás, apenas la semana pasada se daba a conocer que el protagonista de Piratas del Caribe se ha dado una nueva oportunidad en el amor, la cual pasó totalmente desapercibida durante el juicio, pues se ha relacionado con quien fuera una de sus abogadas en el caso de Reino Unido. Mientras el actor continúa con este nuevo capítulo, hace algunas semanas se daba a conocer que Amber se había despedido de quien fuera su abogada desde hace un tiempo y se había hecho de un nuevo equipo legal, ahora se ha sabido que ha contratado un nuevo jurista, pero con un propósito completamente diferente aunque ligado con la misma batalla.

Según reporta Puck News, este nuevo movimiento legal tiene un propósito muy específico. Heard estaría buscando que un seguro inmobiliario que tiene con dos compañías diferentes sea el encargado de pagar sus gastos por el juicio contra Depp. Aparentemente, el enfrentamiento legal en este momento se da entre las aseguradoras Travelers Commercial Insurance Company y New York Marine General Insurance Company, pues Travelers habría cubierto el caso de libelo de Heard por 500,000 dólares, mientras que New York Marine cubrió un millón. A pesar de esto, las aseguradoras se han enfrentado entre sí por las posturas que tomaron en el caso, una pensando que era mejor recurrir a un equipo legal sencillo, pues la demanda no tenía mayores complicaciones. Debido a que no hubo un acuerdo en la defensa que utilizaron, New York Marine quiere que se le remuneren 621,623 dólares que ha puesto ya en el caso, porque consideran que los abogados que aportaron fueron dejados fuera de varios asuntos importantes del juicio.

Si esto parece ya complicado, según el Dailymail, las aseguradoras estarían demandando a la actriz para no contribuir en la suma que ella debe pagar a Johnny Depp al haber sido encontrada culpable de todos los cargos, una cantidad que llega a los 8.35 millones de dólares -ya con las deducciones de lo que se le otorgó a ella y los límites del gobierno local-. Es ahí donde entra la reciente contratación de Kirk Pasich, quien representaría a la actriz en este caso, sumándose a los dos abogados que ha contratado en su búsqueda de una nueva apelación.

Aparentemente, este nuevo desencuentro de Heard podría representar una navaja de doble filo, pues de no conseguir la apelación que está buscando nuevamente, las aseguradoras no pagarían nada de lo que se tendría esperado.

A la pantalla chica

A pesar de que este caso parece estar lejos de acabarse, está por estrenarse Hot Take: The Depp/Heard Trial, una producción que busca retratar lo que se vivió en la corte de Fairfax, Virginia. Aunque ha sido apenas hace un par de meses que terminó el juicio de seis semanas en este caso, será este 30 de septiembre cuando el servicio de streaming Tubi, de Fox, estrene esta cinta. Debido a la premura con la que ha sido realizada y por los eventos que todavía se están desarrollando, los medios locales han mostrado un gran escepticismo alrededor de ella, pero, con la atención que el caso atrajo en redes sociales, podría llegar a tener grandes niveles de audiencia.

