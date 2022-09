Nicole McPherson, cada día más enamorada de El Chicharito, ¿ya se mudó a Los Ángeles?

Más enamorada que nunca, Nicole McPherson ha estado compartiendo varias fotos y videos de su estancia en Los Ángeles, ciudad donde la hemos visto desde hace varias semanas acompañando a su novio, Javier El Chicharito Hernández, con quien cada vez tiene una relación más sólida. A través de Instagram, la modelo ecuatoriana se ha declarado fan del mexicano, no sólo en la cancha, sino también en su gusto por los videojuegos en línea, una de las actividades favoritas del jugador de El Galaxy en sus tiempos libres. Tal como lo hace en los partidos de su novio, Nicole también se ha convertido en su mejor porra a la hora de verlo jugar con su comunidad virtual quien ha recibido con los brazos abiertos a la joven.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Después de celebrar su cumpleaños número 29 al lado de Chicharito, Nicole continúa en Los Ángeles donde se ha ido ganando la simpatía de los seguidores del mexicano en sus transmisiones en vivo que realiza cuando juega. Tik Tok se ha convertido en la red social donde Javier Hernández comparte divertidos fragmentos de sus videojuegos virtuales donde su comunidad conocer a Nicole como La Ley, sobrenombre que utiliza cuando ella está en casa: “Ultimas dos, dos partiditas y me voy, tengo visita, me cayó La Ley. Se acabó el gaming”, comentó hace unas semanas el futbolista quien interrumpió su jornada de juegos debido a que la modelo se encontraba en casa. A partir de ese momento, Nicole comenzó a aparecer en estos videos donde han dejado ver un poco de su complicidad.

VER GALERÍA

Con la simpatía que caracteriza a la ecuatoriana ya es toda una celebridad entre los seguidores de El Chicharito a quienes les quiso aclarar que ella no le ha pedido nunca al futbolista terminar una partida de videojuego: “Yo no soy La Ley, cuando él le diga que yo soy La Ley no le crean es mentira”, comentó divertida McPherson en un Tik Tok. En ese mismo video, El Chicharito reconoció que su novia lo apoya siempre en todas sus pasiones: “Ella no es La Ley, la neta, es bien chida, tampoco es tóxica, en eso tuvimos suerte los dos, ¿verdad?”, le comentó a Nicole quien, también ha estado compartiendo en Instagram clips de su novio jugando en los streamings: “Él se pregunta y se responde”, escribió hace unas horas la ecuatoriana.

Nicole, ¿ya vive en Los Ángeles?

Cuando Nicole y El Chicharito comenzaron su relación, la modelo vivía en Miami, ciudad en la que la visitó varias veces el tapatío, de hecho, al inicio de su noviazgo, fue Florida el escenario de sus primeros paparazzis. A partir de ese momento, la pareja comenzó una relación a larga distancia que hicieron funcionar visitándose mutuamente; sin embargo, desde hace varias semanas hemos visto a Nicole pasar más tiempo en Los Ángeles, de hecho, ahora la acompaña su pequeño hijo, Dino, producto de su matrimonio con Rubén Austin. Aunque no ha hablado públicamente sobre su posible mudanza a California, hace unas horas, dejó ver en su cuenta de Instagram que, en los últimos días ha estado recibiendo y armando varios muebles, lo que desató una serie de especulaciones que apuntan a que ha cambiado de residencia.

VER GALERÍA

Con una historia en la que se ven algunas piezas en el piso, Nicole escribió: “Ya en este punto tengo un máster en armar muebles”. Con este post, la modelo dejó ver que se ha vuelto una experta y que cuenta con el apoyo de su hijo quien apareció en otra de sus historias armando esta pieza: “Mi ayudante”, escribió sobre la imagen. Además de dejarse ver realizando varias actividades en Los Ángeles, Nicole se ha convertido en una asistente imperdible a los entrenamientos de Chicharito, pues una de las cosas que más disfrutan es hacer rutinas de ejercicio juntos. Ahora, es común ver a la pareja hacer caminatas en las conocidas colinas de Hollywood.