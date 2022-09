'No estaba a discusión', Hayden Panettiere sobre ceder la custodia de su hija a su ex

En julio pasado, Hayden Panettiere abrió su corazón para hablar por primera vez de los duros momentos que enfrentó a lo largo de los últimos años debido a su adicción a las drogas y al alcohol; una situación que la llevó a enfrentarse a una dura batalla contra sí misma y de la que poco a poco ha ido saliendo adelante. Sin embargo, los daños colaterales que dejó esta situación son los que más le duelen y de los que no ha logrado sobreponerse del todo, pues en medio de su lucha en contra de las adicciones, la intérprete tuvo que ceder la custodia de Kaya, su única hija, a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko, algo de lo que la intérprete ya había hablado en julio pasado y de lo que hoy ha ofrecido mayores detalles en una nueva entrevista, en la que ha revelado que no tuvo otra opción más que aceptar la petición de su expareja, quien sin dar lugar a una negociación, se hizo del 100% de la custodia de la pequeña.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Hayden estuvo como invitada en el programa de Youtube Red Table Talk, el cual encabezan Jada Pinkett Smith, Adrienne ‘Gammy’ Banfield-Norris y Kelly Osbourne, un espacio en el que la actriz decidió abrirse de capa para hablar sobre la dolorosa experiencia que fue el ceder la custodia de su hija a su expareja, sin tener derecho a una negociación. “No estaba a discusión”, expresó la protagonista de la serie Nashville. “Si él (Klitschko) hubiera venido y me hubiera dicho: 'Creo que por el lugar en el que te encuentras en este momento y las dificultades que estás atravesando, sería bueno para ella (Kaya) estar aquí (en Ucrania) conmigo por un tiempo'... Probablemente habría dicho: 'Está bien, eso tiene sentido. Lo entiendo. Iré allí de visita.’”, agregó la intérprete.

Sin embargo, la forma en la que se dieron las cosas “fue muy perturbadora” para Panettiere, pues al no tener otra opción no le quedó de otra más que firmar los papeles y dejar que su hija comenzara una nueva vida en Ucrania, de donde es originario el padre de la menor. “Fue lo peor”, expresó consternada. “Firmar esos papeles fue lo más desgarrador que he tenido que hacer en mi vida”, agregó Hydden, quien comentó que su idea era poder trabajar en ella misma y recuperarse al 100 para después poder volver a compartir tiempo con su pequeña, algo que finalmente no ha podido ser posible.

VER GALERÍA

En ese mismo sentido, la también cantante reflexionó sobre la forma en la que algunos medios le dieron cobertura a este duro capítulo de su vida, la cual calificó de “deshumanizante”. “Había una portada de una revista que decía algo así como: '¿Por qué Hayden decidió renunciar a su hija?'", recordó. “Yo pensaba: ‘están tergiversando todo’, y luego la gente comenzó a decir: ‘¿Cómo te atreves? Eres una madre horrible. Nunca podría hacerle eso a mi hijo’. Así que fue difícil y me tomó mucho tiempo poder hablar sobre eso. Esta es la primera vez que profundizo en ese tema específico porque daba miedo. No quieres hacer enojar a nadie, especialmente a la persona que tiene el control de tu hijo”, agregó.

Lo que ha dicho sobre su hija

En julio pasado, Hayden Panettiere se sinceró sobre este tema durante una charla concedida a Good Morning America, en donde detalló que, a pesar de haber dejado de tomar durante su embarazo, al enfrentarse a la depresión, su alcoholismo regresó. Cuando Nashville terminó en el 2018, y después de haber terminado su relación de nueve años con Klitschko, Hayden tomó la dura decisión de enviar a Kaya a vivir con su padre en Ucrania. “Fue lo más difícil que he hecho. Pero quería ser una buena mamá para ella, y eso a veces significa dejarlos ir”, explicó. Fue en esa época cuando la salud de Hayden decayó, hasta el momento en que su hígado falló. Con el tiempo, Hayden entró a rehabilitación, en donde pasó ocho meses. “Es una decisión de todos los días, y me estoy checando todo el tiempo. Pero solo estoy agradecida de ser parte de este mundo otra vez, y nunca lo voy a volver a tomar por sentado”. Mientras la situación de Hayden va mejorando, la pequeña sigue viviendo en Ucrania con su padre, según ella misma relató. “Es mi personita favorita. Y ver cómo ha manejado toda la situación en Ucrania me ha sorprendido. Está muy segura y en donde está, también tiene muchos amigos”, ha explicado.

VER GALERÍA