La jueza del caso de Pablo Lyle desestima todas las mociones presentadas por su defensa

En tan solo algunos días se conocerá el desenlace del caso legal de Pablo Lyle, según se tiene previsto, esto tras el arranque del juicio que en una primera etapa consistió en la elección del jurado, el cual quedó conformado por 10 personas. Posteriormente, también fueron presentados los primeros argumentos por parte de la defensa del actor, un instante en el que la jueza, Marisa Tinkler Mendez, fue muy puntual con su determinación al desestimar todas las mociones presentadas por los abogados del intérprete, quienes a lo largo de este tiempo han tratado de comprobar que su cliente actuó en defensa propia. Recordemos que fue en marzo de 2019 cuando Lyle se involucró en un altercado vial en Miami, al descender del auto en el que viajaba para enfrentar a Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano con el que discutió y que falleció días después en un hospital de aquella ciudad.

A lo largo del proceso, la defensa de Lyle retomó su postura de que el actor actuó en defensa propia, asegurando que aquel día él reaccionó de esa manera para proteger a su familia. Así mismo, según reportes de Ventanenando, se dio cita en la Corte la sargento Delgado, quien se encargó de detener a Lyle el día del incidente. Los abogados de Pablo argumentaron ante la jueza que esa detención fue irregular, ya que la oficial trabaja para otro condado distinto al del aeropuerto, por lo que no tiene jurisdicción. “Yo iba a detener al señor Lyle para que el periodo de investigación iniciara, porque la investigación continuaría…”, explicó la sargento al instante de su intervención. Sin embargo, la palabra de Tinkler Mendez fue puntual, pues afirmó que ante ese panorama la oficial se encontraba ejerciendo su trabajo.

En medio de esa circunstancia, Lyle y su equipo defensor también recibieron la negativa de la jueza ante la petición de incluir el testimonio del médico forense que se encargó de la autopsia de Juan Ricardo Hernández, con lo que buscaban probar la verdadera causa de su muerte. La jornada en la corte, en la que Pablo estuvo muy atento escuchando la intervención de sus abogados, su defensa hizo énfasis en la crisis que vivió el actor al interior del automóvil el día del altercado, pues se habló de los tres menores de edad que viajaban a bordo. “Estaba en Miami de vacaciones, para conocer a su sobrino recién nacido, hijo de su hermana. Venía a bordo de la camioneta con su esposa Ana, sus dos hijos pequeños y su sobrino…”, explicó el litigante Bruce H. Lehr, quien luego relató cómo Hernández se acercó al automóvil para confrontarlos, lo que según explica aterrorizó a los niños.

Durante esa jornada, en la cual la jueza desestimó todas las mociones de la parte defensora, también compareció una testigo de nombre Jessica Rocha, quien afirmó haber presenciado desde su automóvil cómo fue que sucedieron los hechos. Ella aseguró haber visto a Lyle “correr con agresión y los puños cerrados” para luego lanzar un golpe a Hernández, quien alzó las manos para protegerse. Al mismo tiempo, según afirma la testigo, escuchó decir al cubano: "No, no, por favor no me pegues”.

La viuda de Juan Ricardo Hernández no comparecerá

Mientras este martes 27 de septiembre continuaron los alegatos, también se informó que la viuda de Juan Ricardo Hernández, Mercedes Arce, no será llamada a comparecer. Para los defensores de Lyle la presencia de la mujer permitiría que esta fuera interrogada sobre si su pareja tenía problemas de ira o con el consumo de sustancias prohibidas, según el reporte dado a conocer en Ventaneando, espacio en que además se informó que la jueza Tinkler Mendez ordenó no darle al fallecido un trato de víctima, lo que de alguna manera beneficia al actor.

