La proeza de Kim Kardashian para lucir espectacular en un vestido

Si por algo es reconocida Kim Kardashian, además de ser la integrante más mediática de su famosa familia, es por ser toda una embajadora del estilo a nivel mundial. Un título que sin duda se ha ganado a pulso a través de los años recorridos, en los que ha pasado ser de una estrella de la telerrealidad a todo un ícono de la cultura pop y de la moda, gracias a los increíbles looks con los que suele presentarse en cada una de sus apariciones públicas, o la forma en la que ha transformado a la industria a través de sus diferentes líneas de ropa y maquillaje, creando prendas para todo tipo de pieles y formas de cuerpo. Es por eso que no es de extrañarse que durante la reciente Semana de la Moda de Milán, Kim haya sido una de sus grandes protagonistas, pues además de haber colaborado con Dolce & Gabbana en la presentación de su nueva colección, la socialité acaparó reflectores con cada uno de los looks con los que se presentó. Sin embargo, el que más ha llamado la atención fue el que la hija de Kris Jenner lució durante la after party de Dolce & Gabbana, una ocasión en la que lució increíble en un entallado vestido plateado de la firma italiana, con el que resaltó sus curvas. Y aunque Kim se veía guapísima con ese vestido, lo cierto es que fue todo un reto llevarlo puesto, pues era tan entallado, que la modelo apenas si podía caminar con él, por lo que tuvo que arreglárselas para poder subir escaleras e incluso a su propio auto, pues el entallado diseño se lo impidió. Da play al video y mira todo lo que Kim tuvo que hacer para lucir espectacular.