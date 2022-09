Tamara Falcó reaparece tras su ruptura con Iñigo Onieva: ‘Yo estaba enamorada, nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza’

Tras el vuelco que ha dado la vida de Tamara Falcó, luego de que salieran a la luz las comprometedoras imágenes de su prometido, Iñigo Onieva, la hija de Isabel Presley, reapareció públicamente ante más de 40 medios de comunicación que se dieron cita en el Teatro Real, de Madrid, donde la española cumplió con su asistencia a un evento sobre arquitectura y diseño de interiores. Aunque se había planteado la posibilidad de cancelar su participación en esta gala, finalmente, decidió dar lecciones de profesionalismo y desempeñar su papel como imagen de una reconocida mobiliaria con la que recientemente adquirió un hermoso ático. Dando clases de elegancia con un traje sastre negro y camisa blanca, la hermana de Enrique Iglesias, habló con los medios de comunicación sobre su comentada situación personal. Sin rodeos, la ganadora de Masterchef Celebrity, respondió a los cuestionamientos relacionados con el fin de su compromiso matrimonial.

Más sincera que nunca y ante los aplausos de la prensa, Tamara confesó: “Iñigo, con el que yo me he prometido, no tiene nada que ver con ese”, reconoció ante los medios sobre las polémicas imágenes. Confirmando que no tenía idea de la circunstancia, contó: "Yo estaba enamorada, nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza". Ante el cuestionamiento de los periodistas, reconoció que continúa en estado de shock aunque aseguró que, por otra parte, agradece haberse enterado a tiempo: “Contenta de que haya salido ahora”. Aunque no pudo evitar la tristeza que le provoca la situación, no perdió el sentido del humor y se permitió bromear asegurando: “Creo que mi madre filtró el video a los medios”, comentó entre risas haciendo evidente que Isabel Preysler ha sido un gran apoyo en estos momentos. Tajante, dijo sobre una posible reconciliación: “Lo veo imposible”.

Tras el desengaño público que está enfrentando, la hija del fallecido Carlos Falcó, aprovechó para agradecer a los medios por ser los encargados de mostrarle la verdad sobre su prometido: “Creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho, porque si no, no me hubiera enterado nunca”, reconoció. Si bien no es un momento fácil de digerir, se siente satisfecha con el hecho de que la información haya salido a la luz: “Es una situación muy complicada, pero estoy agradecida. Tengo la sensación de que cuando vi el segundo video que ahí cambió todo y la verdad es que, pues sí, imagínate, para mí, que el matrimonio es una promesa de amor eterno”. Sobre la entereza con la que se mostró en público dijo: “Para mí el trabajo es un pilar fundamental y pensé: ‘Vale, me está yendo mal en lo emocional, no voy a dejar que esto afecte a mi vida’”.

Tamara aseguró que ante la adversidad su círculo más cercano la ha hecho fuerte: “Quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, ha dado información, mis amigos que han estado visitándome, mi familia ha estado genial”. Para la marquesa de Griñón, aunque ha sido doloroso, fue lo mejor: “Si todas estas noticias hubieran salido estando casada o peor, ya con familia, habría sido terrible. Yo decidí apostar por mi exnovio y bueno lo llevé hasta el límite, hasta que vi que era verdad”. Sobre el comportamiento de Íñigo con ella, contó: “Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que una relación tiene que darte una libertad y para mí la base es la confianza, entonces, si a él le gustaba hacer esas cosas, yo no tenía problema con ello, pero bueno, con límites”, explicó.

La confesión de Íñigo

Sin rodeos, Tamara narró cómo fue que el propio Iñigo confesó: “El viernes por la noche él empezó a decir: ‘Puede que sea verdad’ y yo le dije: ‘Como esto sea verdad, aquí se acaba todo”. Tras la evidencia audiovisual, el prometido de la hermana de Enrique Iglesias no tuvo más que admitirlo: “Yo la verdad es que para los cuernos soy muy cuadriculada”. Aunque se mostró muy abierta a la hora de hablar de esta situación, Falcó aseguró que habrá muchas cosas que prefiere guardar para ella, por el respeto que le tiene a la relación que casi llega al altar: “Por el cariño que le he tenido a Íñigo no voy a seguir, porque no solamente me mentía a mí, le mentía a todo el mundo”, comentó antes de que los organizadores del evento invitaran a la prensa a concluir con la entrevista.