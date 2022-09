Michelle Renaud y la foto que parece despejar las incógnitas sobre su vida amorosa

Las cosas no podrían estar mejor para Michelle Renaud, pues más allá del éxito profesional, en el plano personal todo parece marchar por buen rumbo. Al menos, en lo sentimental la actriz vive ilusionada, pues todo indica que nuevamente el amor ha llamado a la puerta. Así lo dejó ver a través de una reveladora fotografía, en la cual aparece muy sonriente en compañía de un galán que no muestra su cara a la cámara. Por supuesto, no ha faltado quien ha especulado que se podría tratar de Matías Novoa, el actor con el que se le ha relacionado a lo largo de estos meses y con quien comparte créditos en la telenovela La Herencia. Aunque en ocasiones anteriores ambos han afirmado que solo son amigos, los rumores han perseguido a los actores, quienes a toda luz mantienen una buena química.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las alertas se encendieron entre los seguidores de la actriz, luego de que compartiera una imagen a través de sus historias en Instagram. En la postal aparece ella mirando a la cámara mientras regala una sonrisa y abraza a su galán, aunque este no muestra su rostro. Sin más palabras que esta fotografía, la también protagonista de películas agregó a la publicación un emoji de corazón, con el cual quiso destacar el enorme sentimiento que la invade. Por si fuera poco, acompañó su posteo con la canción titulada Y Me Llega el Amor, del cantante Darwin Grajales. De esta manera, Michelle grita a los cuatro vientos que se encuentra plena en este sentido, aunque siempre cumpliendo la regla de ser muy reservada sobre lo que acontece en este ámbito de su vida.

Recordemos que en meses pasados, Michelle se mantuvo muy hermética ante el interés de la prensa por conocer lo que ocurría en su corazón. Primero, la también estrella de melodramas como Hijas de la Luna, fue relacionada con Osvaldo Benavides, información que ninguno de los dos confirmó. Los rumores crecieron a raíz de las fotografías que ella mostró en sus redes sociales de su cercanía con el actor, quien anteriormente fue pareja de Esmeralda Pimentel. A la par, el nombre de Matías Novoa figuró como uno de los posibles galanes de Renaud, cuando ambos fueron confirmados para protagonizar la telenovela La Herencia, una producción en la que se convirtieron en pareja de ficción. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado su relación y la identidad del galán de la fotografía sigue sin ser revelada. Eso sí, Matías ha publicado en sus historias un clip de la película Orgullo y Prejuicio, la cual ha acompañado con el texto: "tú y yo".

VER GALERÍA

La historia entre Michelle y Matías

Las versiones que apuntan a un romance entre ambos cobraron fuerza meses atrás. Tanto Michelle Renaud como Matías Novoa han abordado esta situación, como ocurrió cuando en noviembre de 2021 el galán de telenovelas fue cuestionado al respecto, pues tenía poco tiempo que además se había separado de Isabella Castillo. En ese espacio, explicó cómo se dio su cercanía con Renaud. “Lo que pasa es que hicimos una película juntos entonces yo creo que de ahí la gente empezó a hablar cosas”, comentó para las cámaras del programa televisivo Hoy. “Acabamos de terminar el rodaje, pero ya, no pasa nada…”, explicó. “Acabamos de terminar el rodaje, pero ya, no pasa nada…”, agregó el actor.

Lo cierto es que mucho pudo haber pasado a lo largo de este tiempo. Apenas en julio pasado, Michelle confirmaba que se encontraba soltera, una etapa que según afirmó la hizo sentir plena y llena de felicidad. Semanas después, al asistir como invitada al programa televisivo Faisy Nights, de Unicable, no solo confirmó su estatus, sino que además expuso los requisitos que debía tener su galán. “Que a todo me diga que sí. Que sí a todo, a las aventuras…”, comentó, sin olvidar mencionar otro punto que, según considera, es imprescindible. “Que vaya a terapia y que sea una persona leal, la lealtad es básica. Hay que ser leales…”, aseguró.

VER GALERÍA