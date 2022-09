Renata Notni, la joya más brillante de Milán

Sin duda alguna, Renata Notni se ha convertido en una de las mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Y es que la actriz se ha encargado de abrirse camino en la industria de la televisión y el cine con su gran talento, carisma y por supuesto, su inigualable belleza. Es por eso que cada vez es más común verla como invitada a los eventos de moda más importantes del mundo y las mejores alfombras rojas. Tal y como sucedió durante la reciente celebración de la Semana de la Moda de Milán, un evento que atrajo a las celebridades más importantes de todo el mundo y a la que Renata no podía faltar. Es por eso que la hermosa mexicana se dejó ver luciendo un espectacular look con el que acaparó las miradas, durante una velada organizada por Bulgari, en la que Notni fue una de sus protagonistas.

A través de sus redes sociales, Renata ha dado muestra del increíble look que eligió para asistir al coctel que ofreció Bulgari como parte de las celebraciones por el reciente lanzamiento de su increíble colección Shades of Wonder. Para esta ocasión, la protagonista de telenovelas como El Dragón deslumbró en un set de joyas de Serpenti Viper en oro rosa y pavé de diamantes, y añadió un toque único con un bolso pequeño Serpentine Nightbird dorado claro con detalles efecto microcadenas brillantes.

La guapa novia de Diego Boneta combinó su increíble joyería con un hermoso vestido firmado por la casas de moda Del Core, confeccionado en tela que simulaba ser piel en tono vino, el cual destacaba por sus hombros descubiertos y el escote abierto que caía delicadamente sobre sus brazos. La intérprete complementó su look con zapatillas altas en color negro, llevando el pelo completamente liso y peinado de raya en medio, así como un maquillaje en tonos ocres y nude.

Renata Notni, en su mejor momento

Renata disfruta al máximo este momento de su vida, consciente de que el equilibrio entre lo profesional y lo personal es la clave para hallar la felicidad y la realización. "Yo creo que la fórmula está en un balance en tu vida. Yo siempre he tratado de cuidar mucho que mi vida personal y mi vida profesional, las dos estén como balanceadas", comentaba a los medios de comunicación a principios del mes pasado, cuando acompañó a Diego a la premier del remake latino de El padre de la novia. "Tratar de poner mucha atención a las dos, para mí es muy importante cuidar mi vida personal, mi familia, mis amigos, mi relación y cuidar mi vida profesional que es lo que me da vida, me mantiene prendida", agregó la intérprete, quien desde hace varios meses ha hecho de España su segundo hogar, pues en este país donde graba la serie de Netflix Zorro, la cual sin duda será clave para su internacionalización.

Por otro lado, la actriz no podría estar más contenta con la relación que ha construido desde hace poco más de un año al lado de Diego Boneta. “Estoy feliz, qué te digo, lo que se ve, no se juzga. Ya todo será a su tiempo, hay que vivir etapa por etapa y disfrutar porque no hay prisa de nada y todo llega cuando tenga que llegar. Ahorita estamos disfrutando de nuestra relación y viviendo el día a día", comentaba en otra ocasión al programa Despierta América, luego de que fuera cuestionada por una eventual boda.

