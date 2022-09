América Guinart habla del pacto que tenía con Alejandro Fernández respecto a sus parejas

Siempre pensando en el bienestar de sus tres hijos, América Guinart ha apostado por la cordialidad en cuanto a su relación con Alejandro Fernández se refiere. Y es que para la guapa tapatía siempre ha sido muy importante que sus retoños tengan presente el amor que ambos tienen por ellos, por lo que a lo largo de los últimos 24 años se ha encargado de construir una sólida relación con el padre de sus tres hijos, a pesar de que desde entonces dejaron de ser pareja. Algo de lo que recientemente habló en un encuentro con la prensa, en el que incluso reveló que, para procurar una relación un tanto más cercana con sus hijos y entre ellos, habían pactado no llevar a sus respectivas parejas a eventos familiares, un acuerdo que cumplieron al pie de la letra durante muchos años, pero que gracias a la madurez y al paso del tiempo, lo han dejado de lado, comenzando así una nueva etapa en su relación, sobre todo ahora que sus hijos han emprendido sus propios caminos y han comenzado a formar sus propias familias.

Así lo compartió América durante su encuentro con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde con total apertura habló de la forma en la que se ha transformado su relación con el ‘Potrillo’, así como el acuerdo que tenían tras su separación, pues señaló que el intérprete de canciones como Nube Viajera y Me Dediqué a Perderte ya ha conocido a su actual pareja. “Llevamos muy buena relación y todo. Hace mucho que él me pidió que no tratara temas de parejas mías con él y así se quedó desde hace mucho y así estamos. Pero él ya conoce a mi pareja, hace poco se dio", reveló Guinart, en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

América ahondó en el tema y explicó cómo fue la primera vez en la que Alejandro llevó a una de sus parejas a un evento familiar, revelando que fue durante una celebración que se llevó a cabo en su casa. “Él y yo teníamos un acuerdo, que él había pedido en donde en los eventos familiares de mis hijos ni él ni yo lleváramos a una pareja sentimental”, compartió. “Lo habíamos mantenido así por muchos, muchos años y, hace no mucho, se dio una situación familiar y él llevó a su pareja a mi casa. Sí nos extrañó mucho a todos y muy educadamente fue muy bien recibida y todo", compartió.

La madre de los tres hijos mayores de Alejandro Fernández detalló que hubo otras ocasiones en las que Alejandro llegó en compañía de Karla Laveaga, su actual pareja, por lo que ella asumió que el pacto había finalizado y que de ahora en adelante podría compartir de estos eventos con su pareja, con quien lleva más de 10 años de relación. “Después vino el bautizo de Cayetana, donde él también llevó a su pareja. Entonces, ya ni hablé nada directamente con él, pero asumí que ya había cambiado esa regla, acuerdo que teníamos y entonces después vino el cumpleaños de Cayetana y ahí le pedí a mi novio que asistiera", continuó. "Estaba Alejandro y se lo presenté ahí", agregó.

La relación del novio de América con sus hijos

Hace unos meses, América hizo una transmisión en vivo en su Instagram, en la que se abrió como nunca de su vida personal, incluido el plano amoroso. La guapa tapatía habló de lo mucho que valora el respaldo que le ha dado su pareja en todos los aspectos y no sólo a ella, sino también a sus hijos. "Siempre ha estado conmigo en los momentos que lo he necesitado y ha estado con mis hijos en los momentos que lo han necesitado, entonces él merece toda mi admiración, mi agradecimiento, mi amor", expresaba en marzo pasado. "Lo amo, es un gran hombre, es un hombre que siempre me da mi lugar, que siempre me respeta, es un hombre bueno, de buen corazón", agregaba entonces. "Y si no hablo nunca de él no es por ocultarlo, no es porque me da miedo, no es porque no quiera, no, yo llevo nueve años con esta persona y han sido nueve años de crecimiento", explicó. "Créanme, que cuando tú escoges un hombre para que comparta tu vida, y sobre todo que entre en la vida de tus hijos, ahora de mis nietas pues sí tienes que fijarte a qué persona estás metiendo en tu vida entonces yo estoy muy feliz porque él sea el hombre que está en mi vida", dijo convencida.

