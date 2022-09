Abogados de Pablo Lyle presentan sus primeros argumentos en el juicio que enfrenta el actor

Luego de tres años de trámites, audiencias y hasta una pandemia, Pablo Lyle finalmente enfrenta el juicio en el que se resolverá si es culpable o no del cargo de homicidio involuntario, del cual ha sido imputado tras la muerte del señor Juan Ricardo Hernández, a quien el intérprete le propinara un duro golpe en la cara durante un altercado vial ocurrido en marzo de 2019, en calles de Miami, ciudad en la que el actor se encontraba de vacaciones. De hecho, la defensa del actor ha presentado ya sus primeros argumentos, durante el tercer día del juicio que inició el pasado 20 de septiembre, con los cuales buscan comprobar que no existió homicidio involuntario, pues han asegurado que su cliente actuó en legitima defensa al sentirse amenazado ante las actitudes de Hernández.

Según ha mencionado Bruce Lehr, abogado del artista, tanto Pablo como el señor Juan Ricardo se vieron enfrascados en un incidente vial que habría provocado el “pánico” a su cliente, pues las conductas de Hernández fueron interpretadas por el actor como inesperadas, resultado del enojo que le causó el hecho de que la camioneta en la que viajaba Lyle y su cuñado, Lucas Delfino, se atravesara en su camino. Y es que el litigante aseguró que el protagonista de telenovelas como Corazón que Miente se asustó por la forma violenta en la que el señor Juan Ricardo se acercó hasta su camioneta y golpeó una de las ventanillas del vehículo.

Por otro lado, Lehr justificó la conducta de su cliente al asegurar que habría lanzado el primer golpe, luego de que notara que el hombre en cuestión levantara las manos de forma abruta, lo que haría pensar a Pablo que lo golpearía, por lo que su reacción inmediata fue defenderse. “El señor Lyle, sin intención ni pensamiento, lo golpea una vez”, dijo el abogado al explicar el por qué su defendido fue el primero en lanzar el golpe que lanzó al hombre al suelo, algo que insistieron, quedará demostrado con la evidencia que ellos presentarán en el momento pertinente del juicio. De hecho, se ha reportado que la defensa del actor ha pedido que se desestime el cargo por homicidio involuntario bajo este argumento; algo a lo que la jueza Marisa Tinkler Mendez se ha negado, según ha detallado Telemundo Noticias.

Durante la última sesión del juicio, también se convocó a algunos de los testigos de los hechos, entre ellos una joven de nombre Jessica Rocha, quien, desde su auto, observó cómo fue que sucedieron los hechos. Durante su testimonio, la testigo aseguró haber visto a Pablo Lyle “correr con agresión y los puños cerrados”, afirmando además que el actor habría lanzado el golpe luego de que Hernández levantara sus manos para protegerse, mientras decía en español: "’No, no, por favor no me pegues’”, señaló. Cabe destacar que se ha estipulado que el próximo martes 27 de septiembre comenzarán los alegatos del juicio, por lo que esta misma semana se podría determinar si Pablo es inocente o es encontrado culpable de homicidio involuntario. En ese caso, Lyle estaría enfrentando una pena de 5 a 15 años de cárcel.

Su familia acude a apoyarlo

Desde el inicio del juicio de Pablo Lyle ha sorprendido la presencia de su hermana Silvia Lyle, quien es esposa de Lucas Delfino, de su hermano Jorge Lyle, y una de sus tías. Sin embargo, ha llamado la atención que la exesposa de Pablo, Ana Araujo, no se haya presentado, algo que no ha sorprendido del todo, pues desde el inicio se mantuvo al margen de la situación, enfocándose al 100 al cuidado de sus hijos.

