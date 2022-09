'No ha sido nada fácil', Camila Fernández sobre la partida de don Vicente

Sin duda alguna, la partida de don Vicente Fernández fue un duro golpe del que la familia aún se recupera, manteniendo vivo el recuerdo del legendario cantante en sus corazones y a través de su legado artístico. Algo de lo que Camila Fernández recientemente habló en una reciente entrevista, en la que conmovida reveló lo duro que ha sido enfrentar la ausencia de su abuelo y la forma en la que también han fortalecido a su abuelita, doña Cuquita, quien según ha revelado, ha sido la que más fuerte se ha mostrado desde el fallecimiento del ‘Charro de Huentitán’, ocurrido el pasado 12 de diciembre.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fue durante una charla que sostuvo con varios medios de comunicación que Camila abrió su corazón para admitir que lo difícil que ha sido para ella el saber que su abuelo no se encuentra más a su lado de forma física, asegurando que a pesar de que ha pasado casi un año de aquel último adiós, aún la sigue afectando su ausencia. “Me ha costado muchísimo trabajo (superar la muerte de mi abuelo), no ha sido nada fácil, la verdad sí ha sido un poco difícil”, expresó la intérprete de Volver con la voz entrecortada, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

En ese miso sentido, la hija de Alejandro Fernández también reveló cómo es que toda la familia se ha unido para hacer fuerte a doña Cuquita, quien tras el fallecimiento de su esposo, don Vicente Fernández, se ha encargado de defender con uñas y dientes el legado del amor de su vida, incluso a niveles legales, por lo que a ellos solo les toca apoyarla en lo que se requiera. “Es muy respetable su postura, y es muy fuerte, ha sido la más fuerte de todos nosotros, hemos estado ahí presentes con ella, hemos estado viviendo con ella, claro que a veces por los tiempos y por la vida uno trata de estar ahí presente”, expresó la intérprete conmovida.

La despedida de Camila para don Vicente

En otra reciente entrevista concedida a Mónica Noguera para Imagen Televisión, Camila Fernández habló como nunca de cómo fue que ella se despidió de su querido abuelo. “Me pude despedir, estuvo hermoso. Estábamos todos ahí, le cantamos, yo le agradecí todo y le dije: ‘Ya no pudimos grabar las canciones’. Yo viví muy cerca del hospital y lo podía ir a ver, entonces, cuando me dijeron que ya había partido, me salí, lloré afuera, lo despedí. Siempre tuve la esperanza de que la librara y no, eso fue lo que me dolió”. Camila aprovechó para hablar del orgullo que sintió por su papá y su hermano por no parar con sus presentaciones tras la partida del cantante: “Mis respetos para mi papá y para mi hermano que luego, luego empezaron a cantar homenajes para mi abuelo, dije: ‘¡Qué fuerte! Yo no podía ni pararme de la cama”.

Conmovida a la hora de hablar de Don Vicente dijo: “Un sol gigante, una persona increíble, inigualable, una persona que tocó muchos corazones, que estuvo muy presente cuando más se necesitó, nos dejó muchas enseñanzas a todos, es una leyenda, una persona bondadosa, buena, trabajadora, lo máximo”. La cantante reconoció que su abuelo no se dejó vencer por la enfermedad: “Yo lo conozco y sé que luchó hasta el último segundo de su vida, porque si se hubiera rendido no hubiera durado ni un día en el hospital, era fuertísimo. Le dije que iba a trascender por los siglos de los siglos, que nos dejaba una herencia de música increíble, que iba a vivir entre nosotros, que él no moría y que no era un adiós, era un hasta luego”, finalizó.