La coincidencia de estilo que ha unido a Belinda y Dua Lipa

Sin duda alguna, la visita de Dua Lipa a México dio mucho de qué hablar. Y es que la cantante no dejó a nadie indiferente con su paso por tierras aztecas, pues además de visitar algunos de los lugares más icónicos del país, la cantante se dio tiempo para convivir con sus fans e incluso tomarse algunas selfies con algunos afortunados, además de los tres increíbles shows que ofreció en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en donde deleitó a sus seguidores con un increíble show y todos sus éxitos. Sin embargo, en los últimos días la cantante ha vuelto a ser tendencia en México debido a la reciente coincidencia que la ha unido a otra famosa cantante mexicana, quien al igual que la intérprete de Levitating es poseedora de una exitosa trayectoria, además de poseer un inigualable estilo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Se trata nada más y nada menos de Belinda, quien en una reciente aparición pública deslumbró al llegar a la alfombra roja de un evento realizado en la Ciudad de México con un increíble vestido largo color negro firmado por YSL, de escote en V y tirantes delgados, teniendo como detalle principal una flor de holanes bordada justo al terminar el escote y un delicado plisado a la altura de las piernas, que acentuaba las curvas de la intérprete de En la Oscuridad. Beli complementó su look llevando el pelo suelo, peinado con unas ligeras ondas, optando por un discreto maquillaje.

Y aunque el look de la también protagonista de la serie Bienvenidos a Edén no dejó a nadie indiferente, lo cierto es que nadie pudo pasar por alto que Dua Lipa ya había usado este mismo vestido unos días antes. Y es que la cantante británica se dejó ver con este increíble diseño, perteneciente a la colección prêt-à-porter otoño-invierno 2023 de Saint Laurent, durante el evento de lanzamiento de la nueva campaña Libre le parfum de la marca YSL Beauty Official, el cual se realizó en París, Francia. Para esta ocasión, la embajadora de la firma francesa lució el increíble vestido de escote pronunciado en la espalda, llevando el pelo recogido en un chongo alto, complementando su look con maquillaje en tonos melocotón y algunos platinados en los ojos.

VER GALERÍA

Esta coincidencia de estilo no ha pasado desapercibida para los fans de ambas aristas, quienes han considerado que a ambas cantantes el vestido les quedó perfecto y aunque cada una lo lució con su singular estilo, lo cierto es que ambas lograron verse hermosas con el increíble diseño de la casa francesa, el cual tiene un costo aproximado de 90 mil 835 pesos, de acuerdo con el sitio oficial de YSL, el cual exhibe el vestido en su página en pesos mexicanos.

No es la única coincidencia

Si Dua Lipa y Belinda ya se encuentran unidas por esta coincidencia de estilo, lo cierto es que ambas artistas podrían estar unidas por su relación con el diseñador francés Simon Porte Jacquemus, quien es un gran amigo de la intérprete de Cold Heart y con quien fue vista durante su reciente visita a México. Por otro lado, todo parece indicar que Belinda y Jacquemus son primos de parte de la familia materna de la cantante, que tiene raíces francesas. Y aunque se desconoce el grado de parentesco que los une, lo cierto es que en redes sociales se han dejado ver conviviendo juntos en reuniones familiares, siempre acompañados de doña Belinda Schüll y del hermano de Beli, Nacho Peregrin.

VER GALERÍA