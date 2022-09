¡Es Rihanna! La NFL confirma que la cantante encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl

Sin duda alguna, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más esperados del año. Y es que este show suele atraer los fans acérrimos del fútbol americano y a los que no también, pues por lo general lo encabezan verdaderas leyendas de la música, quienes suelen sorprender con espectaculares producciones y con invitados de primer nivel. Y aunque el año pasado fue el turno del rap, el hip-hop y el R&B, este año el pop volverá a apoderarse de este evento, pues finalmente se ha confirmado que será Rihanna la protagonista de la edición 57 del Super Bowl. Una noticia un tanto inesperada, debido a que en el pasado la cantante se había negado a participar en este show y porque entre los nombres que se decían como posibles artistas invitados figuraban Taylor Swift e incluso Britney Spears.

Fue la misma Rihanna la encargada de confirmar la noticia a través de su perfil de Instagram, en donde sin explicar nada, ni agregar algún texto, compartió una fotografía en la que se podía ver su mano sosteniendo un balón de futbol americano con los logos de la NFL. Y aunque en un principio todo era confuso, luego la misma NFL se encargó de hacer lo propio a través de sus redes sociales, en donde replicó la fotografía que la intérprete de We Found Love había publicado previamente y solo agregó la frase “Let’s Go (¡Vamos!)", etiquetando a Rihanna, a Roc Nation, que es la empresa que se encarga de la producción de este show, y a Apple Music, el nuevo patrocinador del show del medio tiempo del Super Bowl, confirmando así que será la originaria de Barbados la protagonista de la edición del 2023.

De acuerdo con TMZ, los encargados del show estarían negociando con otras dos artistas femeninas para que participen en el show como invitadas de Rihanna, aunque hasta ahora no se han revelado quiénes serían estas dos estrellas. Cabe resaltar que este año será el primero en el que Apple Music produzca el show, luego de que por varios años fuera Pepsi la encargada de hacerlo.

¿Por qué Rihanna se negaba a participar en el Super Bowl?

En 2018, todo apuntaba a que sería la intérprete de Diamonds la encargada de encabezar el famoso show. Sin embargo, la cantante finalmente rechazó la oportunidad en solidaridad al jugador de la NFL, Colin Kaepernick, de los 49ers de San Francisco, quien como signo de protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial en contra de la comunidad negra, se mantuvo arrodillado mientras sonaba el himno nacional de Estados Unidos en un partido celebrado en 2016, lo que provocó que la NFL praticamente lo vetara de liga, pues desde entonces el jugador no ha vuelto a ser contratado.

De hecho, la misma Rihanna habló de esta situación en una entrevista que ofreció a la revista Vogue 2019, en donde refrendó su apoyo a Colin Kaepernick, criticando fuertemente a la NFL. “No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida... Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera”, comentó la artista de 34 años.

