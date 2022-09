Se da a conocer el primer adelanto de la precuela de 'Bridgerton'; esto debes saber de la serie

Cada vez falta menos para que la audaz pluma de Lady Whistledown vuelva a la pantalla chica con más cotilleos y secretos de la alta sociedad de Londres, en esta ocasión su regreso vendrá acompañado de significativos cambios, el más trascendental hasta ahora ha sido respecto a los protagonistas de la tercera temporada, pues la producción ha llegado a la conclusión de que es momento de contar la historia de amor entre Penelope Featherington y Colin Brigderton, esto ha llevado a romper con la secuencia establecida por los libros en los que está basada la serie y, por ende, habrá alteraciones en los relatos del resto de los personajes que se han ‘robado’ el corazón de todos. Pero los detalles de lo que veremos en los nuevos capítulos es sólo un punto a tratar porque Netflix ha revelado los planes que ha puesto en marcha para expandir el universo de Bridgerton, entre los cuales está el lanzamiento de una precuela que tendrá como protagonista a la inigualable reina Charlotte.

La plataforma de streaming compartió a través de sus redes sociales la primera fotografía de Queen Charlotte: A Bridgerton Story, un spin-off que dará un salto al pasado y trasladará al público a la juventud de la decidida e ingeniosa Charlotte antes de que se casará con el rey George y quedará al frente de la corona. En la imagen se observa a la actriz India Amarteifio, quien será la encargada de dar vida a la joven reina, ataviada con un elegante vestido blanco, una capa plateada, una tiara de brillantes y otras refinadas joyas, propias de una futura monarca.

“Querido lectores, regocijaos en una introducción formal a la propia realeza a India Amarteifio, quien junto con el incomparable dúo de Golda Rosheuvel y Adjoa Andoh revelarán los orígenes de Nuestra Majestad”, se lee en la descripción de la publicación. Pero las sorpresas no terminaron aquí, ya que durante la transmisión de Tudum, un evento que presenta material inédito o vistazos de películas y series de la compañía, se dio a conocer mayor información del elenco y un adelanto que dejó a los fans sin palabras.

Y es que el tráiler da constancia del día que se conocieron Charlotte y el rey George, un encuentro tan peculiar como la misma personalidad de la joven. En el video se aprecia a la futura reina tratando de escalar el muro del jardín en un intento por escapar del matrimonio arreglado que le espera con el soberano del reino; sin embargo, a ella se acerca un joven bien parecido, que resulta ser el rey y al percatarse de sus intenciones se niega a ayudar a esta “dama en apuros”.

Además de relatar cómo fue el ascenso al poder de la reina Charlotte y cómo se establecieron las tradiciones y normas aristocráticas que obedecen los personajes de este mundo, la precuela también ahondará en la vida de Violet Bridgerton y Lady Danbury antes de que ambas llegarán al altar. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de su estreno, únicamente se confirmó que desembocará en la plataforma en algún momento del 2023.

¿Quién es India Amarteifio, la actriz que dará vida a la reina Charlotte?

La intérprete británica, de 21 años, comenzó a hacer eco en la industria del entretenimiento tras su trabajo en el teatro con las puestas en escena Matilda: The Musical y El Rey León. Ha participado en series como Doctor Who, Evermoor y The Tunnel. Su debut en la pantalla grande fue en la cinta Military Wives, del 2019.

A India Amarteifio se unirán en la serie las actrices Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh y Ruth Gemmell, quienes volverán a interpretar a la reina Charlotte, Lady Agatha Danbury y Lady Violet Bridgerton, respectivamente. Mientras que Corey Mylchreest será el encargado de encarnar al joven rey George y Michelle Fairley será la Princesa Augusta.

