¿Eduardo Capetillo Jr. está enamorado?

A pesar de su reciente debut como actor en la serie Donde Hubo Fuego y de pertenecer a una de las dinastías artísticas más famosos del mundo del espectáculo, Eduardo Capetillo Jr. se ha caracterizado por ser el miembro del clan Capetillo Gaytán más discreto en cuanto su vida privada, pues a diferencia de sus famosos padres y de sus hermanas, el guapo actor no mantiene una actividad constante en sus redes sociales, pues prefiere mantener un perfil más bajo. Sin embargo, Eduardo Jr. no ha logrado escapar de los rumores que lo ligan a algunas de sus compañeras de trabajo o algunas de sus amigas famosas, como ha sido recientemente con Alexa Díaz Ordaz, hija de la reconocida actriz Daniela Castro, con quien ha sido relacionado sentimentalmente en las últimas semanas. Es por eso que en un reciente encuentro con la prensa, el joven actor no dudó en aclarar la situación, aprovechando que en ese momento coincidió con Alexa en un evento realizado en la Ciudad de México.

Todo ocurrió mientras Alexa era entrevistada por algunos miembros de la prensa a su llegada al evento, un momento en el que no pudo evadir las preguntas sobre su supuesto romance con Eduardo Capetillo Jr., algo que la jovencita no dudó en aclarar con total sinceridad. "No, no, no, no. Eduardo y yo no somos pareja”, expresó Alexa entre risas en declaraciones retomadas por el programa Despierta América. En ese momento, Eduardo justo iba llegando al evento, por lo que fue inevitable que se integrara a la charla que la hija de Daniela Castro sostenía con la prensa.

Como era de esperarse, el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán fue cuestionado también por el supuesto romance que mantendría con Alexa, secundando las palabras de la joven actriz. "No, no, sí somos amigos", expresó el intérprete, quien a manera de broma volteó a ver a su amiga y frente a las cámaras le dijo: "¿Me vas a dar chance Alexa o no?", algo que provocó la risa nerviosa de ambos, quienes nuevamente refrendaron su amistad frente a la prensa, dejando en claro que por ahora solo existe entre ellos una buena amistad y nada más. “Somos amigos, no está pasando nada", puntualizó Alexa.

Eduardo Jr. debuta como actor de la mano de su padre

En sus redes sociales, Eduardo Jr. ha dejado ver lo emocionado que está por su primer papel como actor, y más cuando se trata de una serie en la que ha tenido muy de cerca la guía de su padre. Donde hubo fuego, es una historia de drama que gira alrededor de un crimen y en la que el mayor de los Capetillo Gaytán encanará a un bombero. Sobre este proyecto, el actor de 52 años ha admitido estar muy feliz, pues no sólo porque se trata de su regreso a la pantalla chica, sino de una producción que compartirá con su primogénito. "Estoy orgulloso que nos permita vivir esta oportunidad, muy entusiasmado. Como lo platicaba con mis compañeros: ya hicimos lo que teníamos que hacer; que esto guste o no, ya no está en nuestras manos a partir de este momento, pero como bien lo dijo el Chascas (productor de la novela): cuando tú ves el trabajo que hiciste y lo que pude realizar junto con mi hijo, te llena de orgullo", decía el galán de telenovelas en declaraciones a la prensa retomadas por el diario Milenio.

Por su lado, el joven actor de 28 años ha señalado que no le preocupan las comparaciones que pudieran darse a raíz de su trabajo junto a su papá, pues se de alguien a quien ama y admira mucho. "Pues no sé si (tomármelo) como un halago, tampoco lo tomo como algo malo, creo que me siento orgulloso de que me puedan comparar con mi papá porque es una persona que admiro muchísimo en todos los aspectos… Obviamente que te comparen con alguien que tú admiras da orgullo", comentó el mes pasado ante las cámaras de Las Estrellas.