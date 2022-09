Grettell Valdez revela que ha recibido su última radiación y que ha sido dada de alta

Dicen que tras la tormenta viene la calma, y en el caso de Grettell Valdez todo parece indicar que las cosas marchan en ese sentido en su vida y específicamente en cuanto a su salud. Y es que tras haberse sometido a una cirugía en la que se le extirpó una verruga que tenía en uno de sus dedos, y de someterse a varias sesiones de quimioterapia local durante los últimos meses, la intérprete por fin ha recibido buenas noticias de parte de sus doctores. Y es que Grettell reveló recientemente que, tras un proceso que se alargó por más de cinco años y en el que tuvo que ver a todo tipo de médicos para poder ser diagnosticada, finalmente ha sido dada de alta y se encuentra fuera de peligro.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Grettell compartió las buena nuevas sobre su salud, una ocasión en la que incluso quiso mostrar cómo luce actualmente el dedo afectado por esta verruga que se originó debido a un virus que le contagiaron mientras se hacía la manicura. “Les digo una cosa, ya me dieron de alta, justo hace una semana fui con mis doctores y me revisaron, fui tanto con el oncólogo y con mi cirujano, los dos me dieron de alta ya, fue la última radiación que tuve”, expresó la intérprete, en declaraciones retomadas por Televisa Espectáculos, con una enorme sonrisa en el rostro.

Siempre dispuesta a compartir con el público los detalles de su vida privada, Grettell mostró ante las cámaras sus manos, haciendo énfasis en el dedo afectado, dejando en claro que gracias al buen trabajo de sus médicos, el daño prácticamente es imperceptible. “La verdad es que ni se nota nada; si lo ves en perspectiva sí se ve más chiquito, me quedó un poco chuequita”, dijo la actriz. “Obvio toda la huella la perdí, y la mitad de la uña, gracias a Dios no tuve que perder nada más”, agregó.

Finalmente, Grettell se mostró agradecida de que esta este procedimiento haya llegado a su fin y de que todo salió conforme a lo esperado y sin mayores complicaciones, dejando en claro lo difícil que fue recibir un diagnóstico como el de ella. "Esperemos que después de la radiación y la quimio que me pusieron local ya se quedó en el pasado, fue un susto muy grande, esa palabra, cuando te la diagnostican es muy fuerte”, finalizó.

¿Qué fue lo que le pasó?

Hace unos meses, Grettell tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles sobre su problema de salud y la forma en la que lo estaba atendiendo. “Hace cinco años empecé a tener en mi dedo como unas llaguitas, no tomé mucha atención, esas llaguitas cuando me mojaba con agua caliente o fría se me hacían como de viejito y me dolían”, relató entonces. La actriz relató que decidió atenderse y visitó a dos dermatólogos quienes trataron su problema como verruga o mezquino, algo que finalmente no ayudó de mucho.

La intérprete reveló que unos amigos le recomendaron a una dermatóloga quien de inicio le dijo que su ya se había atendido sus lesiones y no había visto alguna mejoró, lo prudente era que se fuera directamente con el oncólogo para hacerle una biopsia. “Me saca un pedacito para la biopsia y resulta que sale cancerígeno ¡madres, tremendo golpe! me asusté muchísimo… ‘Es un cáncer de Bowen, me dijo (la dermatóloga), 'ya no puedo verlo tienes que ir directamente con un oncólogo'”, comentó. Al final me operé con un cirujano maravilloso, que no me tuvo que sacar un injerto de la 'pompi' sino del mismo dedo, me erradicó todo el mal y pegó el injerto perfectamente", contó.

