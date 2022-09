Michelle Salas revela por qué no asistió este año a la Semana de la Moda de Milán

Aunque Michelle Salas suele ser una de las influencers más activas en redes sociales, en los últimos días la también modelo ha optado por llevar un estilo de vida más relajado, un perfil un poco más bajo e incluso se ha ausentado de redes sociales. Por otro lado, todo parece indicar que la bisnieta de Silvia Pinal también ha hecho una pausa en su ajetreado estilo de vida, por lo que ha llamado la atención de sus seguidores el hecho de que no haya asistido a la Milan Fashion Week que se celebra en estos días en Italia. Y es que sin duda, Michelle se ha convertido en un personaje infaltable en este tipo de eventos, por lo que su ausencia en esta importante cita de la moda no ha pasado desapercibida. Es por eso que la influencer se ha tomado un instante para explicar a sus seguidores la razón por la que este año no ha asistido a este evento, dejando en claro que, aunque disfruta de viajar y asistir a los desfiles más importantes del mundo, por ahora ha decidido hacer una pausa y recargar pilas de la mejor manera.

A través de sus historias de Instagram, Michelle Salas compartió un mensaje en el que respondió a sus fans que habían estado preguntando por su ausencia en Milán, asegurando que por ahora se encuentra disfrutando de su vida cotidiana y de hacer las cosas que más le gustan hacer, luego de pasar una temporada lejos de casa y de cumplir con un sinfín de compromisos laborales y familiares, como asistir al homenaje que se le realizó a doña Silvia Pinal en Bellas Artes, oportunidad que aprovechó para volver a México y reencontrarse con su familia. “Estoy disfrutando demasiado estar en casa. Estoy dándome unos días para mí, para reconectar conmigo misma, para recargar pilas. Extrañaba mi vida cotidiana, cocinar, ver una película, hacerme mi jugo verde por las mañanas, mis clases de ejercicio, mis restaurantes favoritos, caminar por Central Park”, expresó Salas al inicio de su mensaje.

Michelle detalló que, antes de retomar su agenda y sus compromisos laborales, pasará una temporada disfrutando de su hogar en Nueva York, mientras se prepara para volver a su rutina. “Hace mucho tiempo no estaba aquí y estoy aprovechando este tiempo para mi al máximo. Por muy extraño que suene, hoy valoro más que nunca estos momentos; así como también disfruto trabajar y viajar todo el año”, expresó. “Las temporadas siempre vuelven, pero a veces es rico volver a tu centro y a la normalidad de la vida, a las cosas simples de todos los días. Creo fielmente que en todos los aspectos de nuestras vidas el balance es clave. Cuidar tu energía y darte tu especial para así volver con más ganas”, finalizó.

La razón por la que se alejó de las redes sociales

Hace unos días, Michelle Salas retomó la actividad en sus redes sociales, luego de varios días de mantenerse ausente en ese medio. La modelo se tomó el tiempo para platicar con sus fans y explicarles la razón de su ausencia. Más sincera que nunca, Michelle reconoció que debido a que dejó mucho tiempo de hablar con sus seguidores, quiere reconectar con ellos: “No sé qué es, últimamente el tema de Instagram lo siento diferente, como que me cuesta trabajo, porque no estoy haciendo lo que hacía antes que era hablar todo el tiempo, compartía anécdotas, tenía esa conversación que hoy en día siento que ya no tengo”, reconoció. La influencer explicó por qué cree que es muy importante regresar a sus inicios y a la actitud que la hizo ganarse a sus seguidores: “Me quedé pensando por qué no estoy haciendo lo que hacía antes que es mi esencia y lo que me ha ayudado todos estos años a lograr muchas cosas”, añadió.

Michelle aprovechó esta conversación para ofrecer una disculpa a sus seguidores por estos días ausentes: “Les pido una disculpa porque me desaparecí, pero creo que a veces uno también necesita ciertos breaks, sobre todo cuando estas plataformas son parte de tu vida diaria, porque es tu trabajo. Hay veces que necesitas darte un break”. La influencer adelantó que a partir de hoy la comunicación con sus seguidores será más constantes: “Prometo retomar esa fluidez y ya saben, si a veces me tomo mis breaks es porque son necesarios, pero ya estamos de regreso”, reconoció.