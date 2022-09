Khloé Kardashian y Michele Morrone revolucionan las redes con su encuentro en Milán

Luego de haber atravesado por un periodo un tanto turbulento debido al escándalo de paternidad que enfrentó el padre de sus dos hijos, Khloé Kardashian parece estar atravesando por un buen momento en su vida, en el que la tormenta parece haber pasado y la calma comienza a llegar en todos los sentidos. Si hace unos días la socialité finalmente presentaba a su segundo hijo, al cual tuvo con Tristan Thompson a través de un vientre subrogado, durante el primer capítulo de la segunda temporada de su reality familiar, The Kardashians, ahora la también empresaria vuelve a acaparar titulares por su presencia en el desfile de Dolce&Gabbana que se realizó en el marco de la Milan Fashion Week, y del que su hermana Kim Kardashian fue la protagonista absoluta. Y es que además del increíble look que lució aquella ocasión -el cual Kim había usado previamente-, Khloé llamó la atención por el inesperado encuentro que sostuvo con el actor italiano de moda, Michele Morrone, protagonista de la película de Netflix 365 Días, con quien protagonizó un posado que no ha dejado indiferente a nadie y que como era de esperarse, ha revolucionado a todos los seguidores de este famoso clan.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue el guapo italiano quien se encargó de hacer eco de este encuentro a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una fotografía en la que se le podía ver posando frente a un espejo, muy bien acompañado de Khloé Kardashian, a quien toma de la cintura, acercándola cariñosamente hacía él, mientras la socialité reposa uno de sus brazos sobre el hombro de su acompañante, dejando en evidencia la gran química y complicidad que existe entre ellos, a pesar de que es la primera vez que se les ve juntos.

Como era de esperarse, la fotografía no tardó en hacerse viral, especialmente entre los fans de Khloé, quienes sabiendo que se encuentra soltera y siempre abierta al amor, se han mostrado ilusionados con la idea de un posible romance entre la hija de Kris Jenner y el guapísimo actor. Y es que no es para menos, pues en el posado que han protagonizado ha quedado en evidencia que entre ellos existe química, por lo que sus seguidores consideran que podrían hacer una buena pareja. Cabe destacar, que Khloé y Michele no solo convivieron tras bambalinas, pues durante el desfile estuvieron sentados codo a codo en el front row.

VER GALERÍA

Su hijo, el mejor regalo

Con la llegada de su segundo hijo, Khloé ha decidido comenzar una nueva etapa en la que no hay lugar al sufrimiento del pasado, según lo reveló durante el primer capítulo de la segunda temporada de The Kardashians: “Ahora puedo empezar a disfrutar de mi vida con dos niños y resolver esto. Este será el primer día, el comienzo de algo positivo, feliz y hermoso”.

En este episodio, Khloé también explicó por qué siguió el consejo de su hermana Kim y compartió este especial instante con el papá de su hijo: “Estuve indecisa sobre dejar que Tristan venga al hospital, pero quiere estar aquí, así que pensé, ¿por qué no dejarlo venir? Nunca recuperaré este momento”. Como en cada paso que da, Khloé estuvo cobijada por toda su familia, así lo dijeron entre lágrimas Kris Jenner, Kim Kardashian y Kylie Jenner quienes dieron la bienvenida al integrante más joven de la familia.

VER GALERÍA