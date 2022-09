El emotivo discurso que Kim Kardashian dedicó a Khloé en el baby shower de su segundo hijo

El inicio de la segunda temporada de The Kardashians expusó el torbellino de emociones que ha atravesado Khloé en los últimos meses tras enterarse de la demanda de paternidad que enfrentaba Tristan Thompson, padre de sus dos bebés y con quien había mantenido una relación de altibajos por casi seis años. Frente a las cámaras del reality familiar, la empresaria habló por primera vez del nacimiento de su segundo hijo, al que tuvo con el basquetbolista a través de un vientre subrogado y confirmó lo que se venía especulando: ha terminado de manera definitiva su relación con el jugador de la NBA. Bajo este complicado panorama, sus hermanas y su mamá decidieron organizarle un baby shower con la intención de arrojar luz a la enrevesada situación, que la menor de las Kardashian describió como “un halo de oscuridad que rodea algo que debería ser una alegría”.

A lo largo del capítulo, Khloé hizo hincapié en que la transferencia de embriones para la gestación de su bebé con Tristan se hizo días antes de que ella se enterara, junto al resto del mundo, que él esperaba un hijo con otra mujer. Más adelante, hubo una reunión familiar en la participaron Kim, Kylie, Kris y Kendall, quien lamentó que el basquetbolista eligiera ocultarle la verdad. “Es como que estaba animando a Khloé a seguir adelante mientras sabía todo lo demás que estaba pasando. Es como si quisiera atraparla”, dijo Kendall. A lo que Kris agregó: “Quería aferrarse a ella, está claro, y pensó que quizá si hacía eso se casaría él”.

Las estrellas de telerrealidad organizaron una fiesta de nacimiento en la intimidad de su hogar para traerle un poco de alegría a la fundadora de Good American, ya que se percataron que no ha podido disfrutar de la dulce espera de su segundo hijo debido a las circunstancias que le rodean. La encargada de comunicarle la idea a la futura mamá fue la matriarca del clan, Kris, que entre lágrimas le mencionó que su bebé es "una bendición” para la familia y es importante que goce de esta etapa: “Creo que estás como insensibilizada (…) Si no disfrutas de esos momentos, no podrás recuperarlos".

Aunque Khloé se mostró en un principio renuente a celebrar un baby shower, ya que ella no era la embarazada, finalmente aceptó. La fiesta se celebró en la casa de Kris y fue de temática de leones, puesto que se tenía previsto que el pequeño nacería bajo el signo zodiacal de Leo. Una de las asistentes fue Kim, quien fue la primera en tomar la palabra para brindar por el nacimiento de su sobrino y la felicidad de su hermana menor. “Estoy muy feliz por ti. Es que no tienes ni idea de cuánto amor te va a traer este bebé y me alegro de que estés en el momento de aceptarlo en tu vida. Porque sé que todo ha sido muy duro para ti y eso me da mucha pena y no hay nadie que se merezca la felicidad como tú”, dijo la dueña de SKIMS sin poder contener el llanto.

“Este bebé va a traer mucho amor, alegría y felicidad a todas nuestras vidas. Pero luego no recordarás cómo era la vida antes de que llegase. Él te enseñará lo que es el amor verdadero y eso es lo que importa”, agregó Kim, que en el confesionario deseó que Khloé ya no sea tan dura consigo misma: “Te prometo que tendrás todo lo que quieras en esta vida porque nadie se lo merece como tú”.

La empresaria destacó que ha sido un periodo emocionalmente desgastante debido a que ha pasado el periodo de gestación sin el apoyo de una pareja pese a ello afirmó que no se sintió sola gracias al apoyo de sus hermanas y su madre: “Sé que tengo la mejor familia del mundo, es toda una suerte tenerlos, si no fuese por ellos, seguramente estaría mucho peor”. Señaló que su bebé es “un rayo de luz, es la parte bonita y emocionante” de lo que pasó, pero reconoció que “el proceso es lo que es un asco”.

