Sylvester Stallone y Jennifer Flavin, ¿se darán una segunda oportunidad?

Sylvester Stallone y Jennifer Flavin han atravesado una montaña rusa de emociones desde que se dio a conocer que iniciaron el proceso legal para separarse tras 25 años de matrimonio. Fue ella quien presentó una demanda de divorcio en el tribunal de Palm Beach, Florida, en la que acusó a su marido de haberse involucrado en “el agotamiento y el desperdicio intencional de los bienes conyugales”, de acuerdo con Page Six, poco después el actor negó, por medio de sus abogados, lo dicho por su esposa. A ello hay que sumarle una orden de abatimiento, obtenida por People, en la cual se informó que no firmaron un acuerdo prenupcial al momento de casarse, situación que cambió el curso del caso. Aunque todo parecía indicar que no había vuelta de página, las recientes declaraciones del representante del protagonista de Rocky han dado constancia de que la pareja habría dejado atrás sus diferencias para darse una segunda oportunidad.

El pasado viernes, el manager de la estrella de cine confirmó a Page Six que la pareja se reencontró en la residencia que han compartido durante más de dos décadas para hablar de los problemas que les llevaron a su breve separación. Una vez solucionado el asunto que los mantenía distanciados decidieron retomar su relación. “Volvieron a reunirse en casa, donde hablaron y pudieron resolver sus diferencias”, señaló el portavoz. “Ambos están extremadamente felices”.

Según el medio previamente citado, la orden de abatimiento presentada esta semana con el fin de suspender la demanda de divorcio derivó del hecho de que “la pareja está resolviendo las cosas”. Asimismo, una fuente cercana a la familia detalló a People que luego de reunirse en su residencia “decidieron dejarlo correr de nuevo. Simplemente decidieron revertir el rumbo e intentarlo de nuevo”.

Los primeros indicios de que Sylvester y Jennifer estaban juntos otra vez llegaron a partir de una nostálgica publicación del actor en Instagram, donde compartió un álbum fotográfico de su familia. En la instantánea principal se observa al intérprete, de 76 años, y a la modelo, de 54 años, tomados de las manos, de espaldas y caminando por el medio de un bosque; en una segunda imagen, de hace unos años atrás, aparecen acompañados de sus tres hijas. “Maravilloso…”, escribió en la descripción de las fotos.

Mientras que en sus historias, Sylvester compartió el viernes la información sobre su reconciliación con Jennifer que difundió Page Six. La que no se ha pronunciado hasta el momento es la modelo, cuya última actividad en la red de moda data del 15 de septiembre, fecha en la que publicó una foto en la que aparece junto a sus hijas en una acción de liberación de especies marinas; sin embargo, destaca que en su nombre de perfil aún conserva el apellido de su marido: Jennifer Flavin Stallone.

La noticia de la crisis matrimonial que han atravesado se tornó un tema mediático a partir de que salieron a la luz imágenes de las modificaciones que Sylvester hizo en el tatuaje del rostro de su esposa que llevaba en el hombro. El actor dijo a TMZ que los cambios eran meramente estético, pero se estropeó y cambiarlo por la imagen de su perro fue sólo una solución.

Posteriormente, surgió el rumor de que la separación tenía que ver con el cuidado del perro rottweiler que recientemente adquirió Sylvester, lo cual negó de manera rotunda: “No terminamos la relación con un argumento tan trivial”, afirmó. “Fuimos en diferentes direcciones. Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la amaré. Es una mujer increíble”. No obstante, la tensión parece haber terminado entre ellos a tal punto que decidieron suspender el divorcio.

