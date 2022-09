Dayanara Torres recuerda el momento en el que su ex terminó con ella en medio de su lucha contra el cáncer

En 2019, Dayanara Torres enfrentó el que sin duda sería uno de los capítulos más complicados de su vida. Y es que la exreina de belleza fue diagnosticada con cáncer de piel, una enfermedad a la que logró vencer luego de un largo tratamiento que se extendió por varios meses, así como a una dolorosa cirugía. En medio de ese duro contexto, Dayanara también tuvo que enfrentarse a una situación sumamente dolorosa a nivel personal, pues su entonces prometido, el empresario Louis D’Esposito, tomó la decisión de cancelar su compromiso con la también actriz, asegurando que no le era posible lidiar la enfermedad de la puertorriqueña, dejando a la Miss Universo 1993 a la mitad de su tratamiento. Y aunque de principio Dayanara fue muy discreta al respecto y en ese momento se enfocó al 100 a su recuperación, es hasta ahora que la presentadora ha roto el silencio y ha hablado de cómo fue que enfrentó su ruptura sentimental, en medio del momento más complicado de su vida.

Fue durante una charla que sostuvo con la presentadora Giselle Blondet para su podcast Lo que no se habla, que Dayanara finalmente abrió su corazón para hablar del duro momento que vivió hace poco más de tres años, cuando en medio de su lucha en contra del cáncer de piel, su prometido decidía terminar con su relación. “No podía creerlo. Estoy con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no la puedo mover, cuando él me llama por teléfono a decirme eso. Claro, lloré”, expresó Torres luego de que fuera cuestionada al respecto, aprovechando la ocasión para dejar en claro que siempre estará agradecida con su ex, pues fue él quien le insistió se hiciera los estudios pertinentes, luego de que notara una manchita extraña en la piel de la Miss Universo.

A pesar de lo doloroso que pudo ser aquel instante, Dayanara ahora agradece el que Louis haya sido sincero y se haya alejado de su vida en ese instante, asegurando que debido al proceso de salud por que el atravesaba, su ruptura amorosa quedó en segundo término. Sin embargo, admitió que quienes pagaron los platos rotos fueron sus dos hijos, Cristian y Ryan -también hijos de Marc Anthoy-, quienes habían formado una relación muy cercana con D’Esposito. "Agradezco que se fue, porque eso no es amor, si lo hubiese sido hubiese estado ahí al lado mío", afirmó la intérprete, quien además agregó: “Yo creo que no me dolió tanto eso, como lo que le afectó a los nenes”, aseguró.

Al respecto, Dayanara aseguró que la ruptura con D’Esposito síp causó ciertos problemas al interior de su familia, pues la cancelación de su compromiso afecto a sus hijos emocionalmente, especialmente a Ryan, el menor de los hijos que tuvo con Marc Anthony. “El chiquito se rebeló contra mí", sostuvo Torres. "Yo pienso que era la forma de él de lidiar con la situación. Él se reveló, se molestó mucho, mucho conmigo. Y cambió y hasta el sol de hoy él es un poquito duro conmigo, y creo que a él le tocó lo difícil”, agregó.

Una nueva oportunidad en el amor

Afortunadamente, Dayanara ha dado vuelta a la página, pues además de que logró vencer a su enfermedad, actualmente se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado de Marcelo Gama, con quien se encuentra muy feliz. "Siento que me quieren, que me apoyan, que me quieren ver brillar. Eso no pasaba nunca", reconoció conmovida al hablar de su actual pareja.