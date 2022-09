Rocío Sánchez Azuara a tres años de la partida de su hija Daniela: 'Te recuerdo y siento todos los días'

Sincera, Rocío Sánchez Azuara admite lo duro que es para ella asumir la usencia de su hija Daniela. Han pasado tres años desde su deceso, y la conductora de televisión cumple con la promesa de honrar su memoria cada día. Este 23 de septiembre, se cumple un aniversario luctuoso más del fallecimiento de la joven, quien perdió la batalla contra el lupus eritematoso. Como era de esperarse, la presentadora de televisión abrió su corazón para expresar su sentir a través de un profundo mensaje, en el que reitera el infinito amor que tiene por Daniela, con quien además guardaba una estrecha cercanía. Siempre cómplices, se mantuvieron unidas hasta el último instante, seguras de que en algún momento volverán a encontrarse.

Cercana como siempre a sus seguidores en redes sociales, Rocío publicó un mensaje en el que dejó ver lo difícil que ha sido enfrentar este periodo, aún después de que ya ha pasado algún tiempo. “Hoy se cumplen tres años sin tu presencia física. Te recuerdo y siento todos los días…”, dijo la presentadora en las primeras líneas del texto, el cual ilustró con una fotografía del rostro de Daniela. Por supuesto, también reveló cómo ha sido su tránsito por la cotidianeidad, mientras atiende sus múltiples compromisos de trabajo para brindar lo mejor de sí siempre que aparece a cuadro. “Honrarte se ha convertido en mi ritual diario y cada día me reinvento para salir y mostrar mi mejor cara aún con el corazón hecho pedazos…”, confesó.

Al ahondar en sus palabras, y a manera de charla con su hija, le reiteró lo importante que es para ella cumplir con las promesas que le hizo, aunque el vacío físico que provoca su ausencia es un aspecto que de manera irremediable ha podido superar, según dejó ver la conductora en la última parte de su sentida dedicatoria. “En silencio y como muchas veces hablamos, cumplo con mi parte del trato contigo, aunque confieso que no es nada sencilla la tarea de estar sin verte y escuchar tu voz. Hasta que estemos juntas, mi hermosa e incomparable Nanys”, finalizó. Por supuesto, los seguidores de Azuara reaccionaron de inmediato, enviándole mensajes de aliento y buenos deseos, en espera de que todo marche bien para ella.

La sincera confesión de Rocío

Poco después de que su hija falleciera, Rocío Sánchez Azuara habló sin filtros de lo duro que ha sido para ella enfrentar esta pérdida. Sin embargo, se siente segura de que su hija ha podido encontrar la calma que tanto deseaba. “Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo, porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo…”, dijo en marzo de 2020 en entrevista con Mara Patricia Castañeda. En ese espacio, también dijo que de esta situación atesora grandes aprendizajes, por lo que ha podido ser más fuerte, algo que le ha permitido salir adelante.

En ese espacio, Rocío habló de lo duro que es atravesar por la pérdida de un hijo, un sentimiento difícil de describir. “Perder un hijo… Es como si te arrancaran algo de adentro de tu cuerpo y no sabes qué es, no sabes si es el alma, es un hueco, sientes como que respiras y ahí está el hueco y vives con eso…”. Mientras tanto, conserva gratos recuerdos de la joven, quien asegura era muy agradable y siempre detallista. “Tenía una voz muy dulce, era una niña muy dulce, todo el tiempo estaba llena de detalles… Extraño mucho su voz, extraño mucho verla, es todo lo que extraño de ella, el resto pues yo creo que sí, pero (tengo que) aprender a vivir día a día, pues que tengo que pensar que ella está en paz, que se merece esa paz…”, dijo.

