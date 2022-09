Se ha conformado el jurado que participará en el juicio de Pablo Lyle

En el transcurso de unos días podrá conocerse si Pablo Lyle es culpable o inocente de la muerte de Juan Ricardo Hernández, el hombre de origen cubano de 63 años con quien el actor sostuvo un altercado vial en 2019 en la ciudad de Miami. Debido a esa situación, el intérprete fue acusado de homicidio involuntario, por lo que ahora ha dado inicio el juicio en cuya primera etapa se llevó a cabo la selección del jurado, el cual ha quedado finalmente conformado, según los reportes, solamente por diez personas. Fue la jueza, Marisa Tinkler Mendez, quien estuvo al frente de realizar entrevistas a cien personas, un proceso que se prolongó por varias horas debido a la complejidad del caso.

Para este viernes 22 de septiembre se estima que tanto la fiscalía como la defensa de Lyle presenten los argumentos de apertura, la antesala al periodo de testimonios con los que finalmente se decidirá el futuro legal del actor. De acuerdo con los reportes presentados por el programa televisivo El Gordo y la Flaca, se estima que el proceso dure un lapso de cinco días, por lo que podría ser que el próximo viernes 30 de septiembre se conozca el veredicto para dar resolución al caso. Cabe destacar que desde el inicio de este procedimiento, Pablo ha estado presente en la corte de Miami, mientras que a su llegada ha sido escoltado por la policía, según la información que se ha dado a conocer.

Fue el pasado 20 de septiembre cuando inició la selección del jurado, el cual ha quedado conformado por 10 personas. Debido a que se trata de un caso mediático y que además involucra nacionalidades, la jueza Tinkler Mendez fue meticulosa con la selección y de manera definitiva se excluyó la participación de personas de origen cubano y mexicano. De acuerdo con Univision, fueron elegidos tres hombres afroamericanos, una mujer afroamericana, dos hombres blancos, dos mujeres blancas y dos mujeres hispanas y se decidió que solo seis de ellos puedan estar presentes en la corte, permitiendo que el resto solo juegue un papel de suplentes.

Pablo Lyle desea que el juicio se lleve a cabo en inglés

En la corte, la jueza Tinkler Mendez ha sido del todo rigurosa, no solo porque solicitó la presencia de la primera oficial que tuvo contacto con Lyle tras el incidente, o en ser precisa durante la selección del jurado, sino también porque se mostró flexible con el actor al preguntarle si desea que el juicio se realice en su lengua materna, el español. Con seguridad, Pablo manifestó que no tiene problema en que el procedimiento se desarrolle en inglés. “Mi lengua materna es el español, pero sí hablo inglés, entiendo y me siento cómodo con el idioma. Si pudiera ser ayudado por una intérprete en caso de que no entienda algo en específico sería de mucha ayuda. Pero no sería algo de tiempo completo”, dijo el actor.

Entre otras cosas, se sabe que durante el encuentro del día 23 de septiembre en la Corte, se dio a conocer un video nunca antes presentado, el cual fue grabado con la cámara corporal de uno de los oficiales, quien estuvo presente en el lugar de los hechos. Entre otras cosas, se habla que Ana Araujo, esposa del actor, pudiera ser llamada a declarar en calidad de testigo, aunque hasta el momento no se conocen detalles de esta situación. Así mismo, se dijo que la viuda de Juan Ricardo Hernández se rehúsa a asistir a la Corte, aunque su presencia es imprescindible en el curso del procedimiento.

