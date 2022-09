Es el turno de Priscilla Presley, ¿de qué va a ir su película?

Entregado a su público y dueño de un talento sin precedentes, Elvis Presley era capaz de paralizar ciudades con enérgicos pasos de baile y una voz hipnótica que podía congregar multitudes a su alrededor. Más allá de ofrecer un espectáculo, entregaba una experiencia catártica, misma que lo convirtió en un ícono de la cultura pop. Aunque su rápido ascenso al estrellato le presagiaba un futuro exitoso, con los años su luz se fue extinguiendo y en 1977 falleció a causa de un ataque al corazón a los 42 años. Su incomparable historia fue llevada a la pantalla grande este año por el cineasta Baz Luhrmann, la mente detrás de Moulin Rouge o El Gran Gatsby. Si bien, la cinta que lleva por título Elvis explora desde sus comienzos hasta sus últimos años en Las Vegas; sin embargo, un nuevo proyecto cinematográfico en puerta pretende ahondar en otro episodio fundamental en la vida de El Rey del Rock and Roll: su matrimonio con Priscilla.

No pasará mucho tiempo para que Elvis regrese al cine, pero en esta ocasión la película se centrará en Priscilla Presley, apellido que ha mantenido aún después de su mediático divorcio del artista en 1972. Se ha dado a conocer que la dirección y el guión de Priscilla correrán a cargo de Sofía Coppola, conocida por su trabajo en Las vírgenes suicidas, María Antonieta y Perdidos en Tokio, ésta última le valió el Oscar a Mejor guión original.

En Elvis de Luhrmann el cantante fue interpretado por Austin Butler, mientras que Olivia DeJonge fue la encargada de darle vida a Priscilla. Al igual que su colega, Coppola se ha dado a la tarea de seleccionar actores que recién se han hecho de un lugar en Hollywood. De acuerdo con Deadline, para el papel de Elvis la directora se reunió con varios actores antes de elegir finalmente a Jacob Elordi, al que seguro conoces por la serie Euphoria.

La situación fue muy diferente cuando llegó el turno de buscar a la que sería Priscilla en el filme, Coppola tenía muy claro desde el inicio a quién quería para el papel y sin más se anunció que la actriz Cailee Spaeny era la indicada para interpretar a la enigmática mujer que muchos consideran que fue el gran amor del intérprete de Can’t Help Falling in Love, que vendió más de mil millones de discos en el mundo. Aún no se han revelado los nombres que conforman el resto del elenco.

Se tiene previsto que las grabaciones del filme arrancarán en otoño de este año en Toronto. Otro aspecto a destacar es que la película está basada en el libro autobiográfico Elvis and me, que escribió Priscilla en 1985 y donde relata su historia de amor con el cantante, desde el día que se conocieron, los obstáculos que enfrentaron para poder estar juntos, su enlace, el nacimiento de Lisa Marie Presley -la única hija que procreó la pareja- y su separación.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Elvis y Priscilla Presley?

El artista conoció a Priscilla Ann Beaulieu Wagner a finales de la década de 1950 en Alemania, país en el que Elvis cumplía el servicio militar; ella tenía 14 años y él 23. En un principio mantuvieron su noviazgo en secreto, ya que los padres de la actriz no estaban de acuerdo con su relación debido a la diferencia de edad. “Mis padres no querían que saliera con Elvis, decían que era demasiado joven, lo cual era verdad”, dijo la empresaria a la publicación Ladies Home Journal en 1973.

Elvis regresó a Estados Unidos pocos meses después de su primera cita con Priscilla. Pese a la distancia ambos se mantuvieron en contacto y en 1962 ella viajó a Los Ángeles para encontrarse con el cantante. Con el permiso de sus padres, Priscilla se mudó a Graceland y desde entonces estuvo siempre cerca de Elvis. No fue hasta 1967 que se dieron el ‘sí’, cinco años después firmaron el divorcio.

