Camila Fernández recuerda cómo fue su último encuentro con Don Vicente Fernández

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Volver, canción en la que le hace un homenaje a su abuelo, Camila Fernández se encuentra en la Ciudad de México haciendo promoción de este tema inspirada en su Tata, como le dice de cariño a Don Vicente Fernández, con quien tuvo una conexión muy especial. Durante una entrevista con Adela Micha, para el programa La Saga, la cantante recordó cómo el último encuentro con El Charro de Huentitán a quien visitó en el hospital para pedirle su bendición antes de cantar por primera ocasión un tema ranchero: “Yo estaba en un momento donde lo vi súper bien, se me fue y no lo esperaba”, recordó.

La hija de El Potrillo contó cómo fue ese último encuentro: “Tuve la fortuna de despedirme de él, pero la última vez que lo vi súper bien, justo iba a cantar con mi papá en el Hospicio Cabañas. De la nada, me dice mi papá: ‘Oye vamos a cantar en una fundación y quiero que cantes una mexicana, ranchera, tradicional’”, narró la intérprete. Camila aseguró que en aquella ocasión su Tata se estaba recuperando satisfactoriamente: “Fue cuando mejor estaba, ya movía los hombros, movía la cabeza, movía la mandíbula, ya sabía decir que sí y que no. Llego y le digo: ‘Tata, ¿qué crees?, vengo a que me des la bendición, porque voy a cantar por primera vez mariachi en público’”.

Para sorpresa de Camila, la reacción de su abuelo fue muy especial: “Se movió muchísimo, se emocionó mucho. Volteó a ver a la enfermera y la señora estaba llorando y me dice: ‘Es que no lo había visto tan emocionado’ y yo empecé a llorar. Lo abracé y le dije: ‘Qué bueno que te gusta, sólo viene a que me dieras la bendición, porque estoy bien nerviosa’”, contó. Meses después de su muerte, la cantante confesó que le ocurrió algo muy especial, luego de que le llegó la oportunidad de cerrar un festival musical en Guadalajara a ritmo de mariachi: “Lo sentí súper presente, porque el Corona Capital fue en el rancho, fue algo súper especial. El traje de charro también tuvo mucho que ver con mi Tata”, añadió. La cantante está segura que, esta presentación, se la envió a su abuelo ya que tenían un chiste local que la hizo recordarlo: “Me decía: ‘Yo te apoyo, pero cuando cantes ranchero’”.

El adiós de los Fernández a Don Vicente

En otra entrevista con Mónica Noguera para Imagen Televisión, Camila Fernández habló por primera ocasión de cómo despidió la familia a su Tata: “Me pude despedir, estuvo hermoso. Estábamos todos ahí, le cantamos, yo le agradecí todo y le dije: ‘Ya no pudimos grabar las canciones’. Yo viví muy cerca del hospital y lo podía ir a ver, entonces, cuando me dijeron que ya había partido, me salí, lloré afuera, lo despedí. Siempre tuve la esperanza de que la librara y no, eso fue lo que me dolió”. Camila aprovechó para hablar del orgullo que sintió por su papá y su hermano por no parar con sus presentaciones tras la partida del cantante: “Mis respetos para mi papá y para mi hermano que luego, luego empezaron a cantar homenajes para mi abuelo, dije: ‘¡Qué fuerte! Yo no podía ni pararme de la cama”.

Conmovida a la hora de hablar de Don Vicente dijo: “Un sol gigante, una persona increíble, inigualable, una persona que tocó muchos corazones, que estuvo muy presente cuando más se necesitó, nos dejó muchas enseñanzas a todos, es una leyenda, una persona bondadosa, buena, trabajadora, lo máximo”. La cantante reconoció que su abuelo no se dejó vencer por la enfermedad: “Yo lo conozco y sé que luchó hasta el último segundo de su vida, porque si se hubiera rendido no hubiera durado ni un día en el hospital, era fuertísimo. Le dije que iba a trascender por los siglos de los siglos, que nos dejaba una herencia de música increíble, que iba a vivir entre nosotros, que él no moría y que no era un adiós, era un hasta luego”, finalizó.