El juicio de Pablo Lyle y los acontecimientos que marcaron la elección del jurado

La primera etapa en el juicio de Pablo Lyle arrancó con la selección del jurado. Puntual a la cita, el actor acudió a la corte escoltado por la policía, y trascendió que en la sala estuvieron presentes siete de sus familiares, entre ellos sus hermanos. La jornada discurrió con las observaciones puntuales de la jueza, Marisa Tinkler Mendez, especialmente hacia el fiscal del caso, quien no incluyó en su lista de testigos al oficial de policía que se encargó de la detención de Lyle. Así mismo, se reportó que fueron citados cien ciudadanos del condado de Miami, aunque se desechó a 37 de ellos por razones muy específicas. De esta manera, se asegura, fue conformado el jurado que determinará si el intérprete es culpable o inocente de la muerte de Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años con el que mantuvo un altercado vial en marzo de 2019.

De acuerdo con reportes del programa televisivo Ventaneando, Lyle se mantuvo muy atento a lo largo de la sesión, incluso tomando algunas notas. Durante ese encuentro que tuvo lugar el día martes 21 de septiembre, la jueza también se pronunció sobre el hecho de no haber incluido al oficial que estuvo a cargo de la detención de Lyle, esto tras la observación de uno de los abogados del actor. “Ella es más que de apoyo (la oficial), ella fue el primer contacto, ¿cierto?... Es importante., ¿no?”, dijo la jueza. A lo largo del procedimiento, también se citaron a cien personas del condado de Miami, aunque poco más de una treintena quedaron fuera; uno por tener conocimiento del caso y otros por mostrar posturas a favor o en contra de Pablo, según se reportó.

Uno de los reclamos de la jueza también recayó en la falta de compromiso de la fiscalía para localizar a todos los involucrados, y se puso de ejemplo la falta de información que existe para ubicar a un oficial que de alguna manera estuvo involucrado. “Afortunada o desafortunadamente usted es el representante del estado de Florida, en el estado de Florida no pueden decir que no tengan esa información porque intencional o no intencionalmente eso podría afectar irremediablemente a la defensa en este momento…”, explicó la jueza Tinkler Mendez. En la emisión también se dijo que su esposa, Ana Araujo, estuvo conectada vía Zoom, aunque no se ahondó en detalles.

La petición de la defensa a la jueza

Mientras queda establecido el jurado, se reporta que la defensa ha solicitado también a la jueza que se pueda cambiar la ciudad en la que se lleva a cabo el procedimiento, pues afirman que puede existir mucha influencia de la cultura cubana en este juicio, debido al origen del occiso, según lo dio a conocer la periodista Tanya Charry para El Gordo y la Flaca, de Univision. “La jueza dijo que esto no era un juicio entre Cuba y México, que no faltaba más, que iba a tomar todas las precauciones…”, explicó la comunicadora, quien hizo énfasis en esta como una de las razones por las cuales la jueza ha actuado de manera meticulosa en la elección del jurado.

Del mismo modo, se reportó que la pareja del fallecido no desea asistir a rendir su declaración, aunque se busca que esto sea posible. A su vez, se dio a conocer que la defesa de Lyle busca demostrar que Juan Ricardo Hernández tenía problemas de ira, tomando en cuenta que ese día, según lo comentado por la viuda, Hernández había tenido problemas con ella así como con su auto.

