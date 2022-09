Johnny Depp está saliendo con su abogada... y no es Camille Vasquez

Atrás quedaron esos días en los que Johnny Depp se enfrentó en la corte con su exesposa, Amber Heard. Hoy, todo parece haber retomado el cauce para el actor, quien no solo se enfoca en las oportunidades profesionales que han surgido para él a lo largo de estos días, pues ahora se confirma que el intérprete disfruta de una nueva relación sentimental. Por supuesto, tras haber sido revelada la noticia, las incógnitas crecieron sobre la identidad de la mujer que hoy roba suspiros al protagonista de cine, lo que llevó a descubrir que se trata nada más y nada menos de una de sus abogadas, y no es precisamente Camille Vasquez, quien lo representó meses atrás en el juicio contra Heard.

A pesar de mantener bajo estricta discreción los aspectos de su vida privada, Page Six pudo confirmar que Depp se encuentra saliendo con la abogada de nombre Joelle Rich, quien fue pieza clave de uno de sus alegatos en la corte, pues ella lo representó durante el juicio que entabló en el Reino Unido por difamación contra el tabloide The Sun. De acuerdo con la publicación, la abogada se encuentra casada, aunque se mantiene separada, y es posible que su divorcio aún no haya quedado finalizado. Del mismo modo, una fuente cercana a People ha reportado que si bien ambos se encuentran en citas, se trata de algo que no es serio. Sin embargo, la cercanía que ambos mantienen sigue dando de qué hablar.

Así mismo, se dice que tanto Depp como Rich llevan un trato de mucha confianza. Si bien la abogada no participó en el proceso legal que enfrentó el intérprete, sí hizo acto de presencia en la corte de Fairfax, Virginia, para mostrarle su apoyo. Ella fue captada el 3 de mayo pasado a las afueras del juzgado en compañía de Depp, y para el día 16 de ese mes en se le vio dando un abrazo a Camille Vasquez, la litigante con la que también se le relacionó con Johnny, aunque esos rumores fueron desmentidos por ella misma en una charla concedida People.

¿Quién es Joelle Rich?

Por ahora, ninguno de los dos ha hablado públicamente de lo confirmado por los medios, aunque la atención se ha centrado en Joelle Rich. Se sabe que ella trabaja para la firma de abogados Schillings y, de acuerdo con su biografía, se enfoca en trabajar en el cuidado de la privacidad de las familias y los individuos. “Tiene experiencia en disputas por difamación, privacidad y derechos de autor”. Así mismo, se especifican sus funciones como abogada especializada. “Ella trabaja para defender la reputación (de los clientes) contra acusaciones falsas y difamatorias en impresos, en línea o en las redes sociales. Cabe destacar que esta misma firma representó a Meghan Markle cuando esta entabló una batalla legal contra de Mail on Sunday.

Lo cierto es que los rumores sobre la vida sentimental de Depp han estado a la orden del día. Precisamente, Camille Vazquez alzó la voz en contra de esos dichos, mismos que calificó de sexistas. “Es decepcionante que ciertos medios dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo y conozco y represento desde hace cuatro años y medio, fueron inapropiadas o poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso…”, dijo, poniendo punto final a las especulaciones. “Me preocupo mucho por mis clientes y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny…”, explicó durante su charla con People.

