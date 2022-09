Adam Levine y las declaraciones del pasado sobre la infidelidad que han cobrado relevancia

Luego de que Adam Levine fuera acusado de haberle sido infiel a su esposa, la modelo de Victoria’s Secret Behati Prinsloo, con la influencer Sumner Stroh, el actor dio un paso al frente y a través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que admitió haber sostenido algunas conversaciones a través de redes sociales con Stroh, negando haber ido más allá de un simple coqueteo virtual. De hecho, el intérprete se mostró arrepentido por estas conductas y aseguró estar trabajando al respecto para poder superar este capítulo de su vida de la mano de su familia. A la luz de estos eventos, han vuelto a surgir unas declaraciones que el vocalista de Maroon 5 hizo hace algunos años, en las que admitía haber sido infiel en algún momento de su vida y en las que hasta cierto punto aseguraba que la infidelidad era algo inherente al ser humano.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las sonadas declaraciones de Adam que han cobrado relevancia recientemente fueron retomadas de una entrevista que el intérprete de This Love ofreció a la revista Cosmopolitan en 2009. En ellas, el artista aseguraba que la infidelidad es algo que a menudo sucede entre las parejas, pues responde en cierta parte al instinto natural del ser humano. “Instintivamente, la monogamia no está en nuestra composición genética. La gente engaña”, expresó en aquella ocasión Levine, sin imaginar que sus palabras serían retomadas años después, luego de haber sido señalado de haber sido infiel y de haberse disculpado por ello.

De hecho, en esa misma entrevista, el cantante admitió su culpa y reconoció haber sido infiel en algún momento de su vida, aunque de la misma forma en la que lo hizo en el mensaje que compartió recientemente en sus redes sociales, se mostró arrepentido de haberlo hecho. “Yo he engañado. ¿Y sabes qué? No hay nada peor que la sensación de hacerlo”, señaló en aquel entonces un joven Adam Levine de 29 años.

VER GALERÍA

Fue la misma Sumner Stroh la encargada de evidenciar al artista de 42 años en redes sociales, pues a través de su perfil de TikTok compartió un video en el que habló de la supuesta relación que sostuvo con Adam Levine, asegurando que tomó la decisión de destapar la supuesta traición del cantante a su esposa, debido a que alguien que estaba al tanto de esta situación planeaba vender la historia a una revista. Sumner incluso mostró y citó algunas conversaciones que sostuvo con él, en las que quedaba en evidencia el coqueteo del ganador del Grammy. Sumner detalló que llegó a verse con el cantante en algunas ocasiones, aunque después de un tiempo dejaron de comunicarse. Sin embargo, el intérprete volvería a su vida para comentarle sobre el nombre que planeaba ponerle a su nuevo bebe: "Ok, pregunta seria. Tendré otro bebé y si es niño quiero que se llame Sumner ¿Estás todo bien con eso?”, preguntó Adam según lo mostrado por la influencer.

El mensaje con el que Adam hizo frente a esta situación

Tras darse a conocer la supuesta infidelidad de Adam, el cantante no tardó en pronunciarse al respecto y a través de su perfil de Instagram lanzó un mensaje en el que negó las acusaciones en su contra, aunque admitió haber cometido un grabe error. “Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas: hice mal uso de mi juicio al hablar con alguien que no era mi esposa de manera coqueta”, expresó el intérprete al inicio de su mensaje. “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida y en ciertos casos se volvió inapropiado", agregó. "Lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos”, finalizó.

VER GALERÍA