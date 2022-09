Atala Sarmiento celebra tres años de su mudanza a Barcelona

El tiempo ha pasado muy rápido desde que Atala Sarmiento tomó la decisión de mudarse a Barcelona, en España. Tras concluir su participación en Ventaneando, la periodista de espectáculos emprendió esta nueva aventura de la mano de su esposo, David Ródenas, quien de hecho es originario de aquella ciudad. A tres años de ese acontecimiento, la presentadora ha expresado lo mucho que esto significa para ella, enteramente agradecida por todo lo que hasta el momento ambos han logrado consolidar; una estabilidad de la que hoy disfrutan al máximo y de la que se sienten enteramente orgullosos.

Tan abierta como siempre a compartir con sus seguidores detalles de su entorno personal, Atala publicó un mensaje con el que puso en alto la satisfacción de sus años en Barcelona, revelando que de inicio hubo incertidumbre por lo que pudiera venir para ellos. Sin embargo, asumieron con optimismo este reto y lograron hacer de esta experiencia una de las más especiales. “El 21 de septiembre de 2019 llegamos mi guapo y yo a Barcelona a comenzar una nueva vida. Estas orquídeas fueron las primeras que mi guapo me regaló llegando aquí…”, escribió en las primeras líneas de su publicación, la cual ilustró con una fotografía en la que aparece de lo más romántica junto a su marido, precisamente, mostrando las flores a las que se refiere.

Atala se sinceró sobre la sensación que los invadió desde el primer instante al decidir emprender una nueva vida del otro lado del mundo, lo que a su vez tomó matices distintos ante la emergencia sanitaria por Covid-19 en el mundo entero. “Teníamos muchas ganas pero poca idea de lo que vendría después, una pandemia, un encierro, una crisis mundial a la que nadie era ajeno…”, escribió la presentadora, quien luego hizo una reflexión sobre la manera en que ha asumido esta etapa. “Dijo una vez Eleanor Roosevelt que las mujeres dóciles no pasan a la historia. Yo no sé lo de pasar a la historia, pero seguro que he sido más valiente y arriesgada que dócil…”, expresó la conductora.

Una mención a su esposo

Para Atala Sarmiento, nada habría sido igual sin el apoyo de su esposo, David Ródenas, con quien se dispuso a forjar un nuevo camino que trajo consigo nuevas oportunidades. Por eso y más, la exconductora de Ventaneando se siente completamente agradecida, por lo que incluso en su texto dedicó algunas palabras a su marido. “A tres años de haber iniciado esta aventura me siento agradecida. Gracias, guapo por esta travesía, a veces rocosa, a veces luminosa, pero siempre enriquecedora. ¡Vamos por más, Barcelona hermosa! Que nunca tengo suficiente de ti. Eres espectacular, ciudad Condal”, finalizó.

Del mismo modo, David puso en alto la importante fecha de su estancia en Barcelona junto a su esposa, por lo que replicó el mensaje en sus historias de Instagram, escribiendo un breve mensaje. “3 años de vuelta en Barcelona”. De hecho, para David fue una experiencia gratificante volver a reencontrarse con los suyos, así lo reveló durante una entrevista con ¡HOLA! TV poco antes de su partida a Europa. “México es mi segunda casa, la verdad, pero sí tengo muchísimas ganas de volver a estar con mi familia, mis amigos, mi ciudad, que estoy enamorado de Barcelona, pero también tengo esa dualidad de todos los amigos que tengo aquí, la familia de Atala que ahora es la mía…”, confesó.

