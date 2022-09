América Guinart da detalles de cómo sorprendió a su hijo Álex en Las Vegas

En un acto de amor, el pasado fin de semana, América Guinart consiguió sorprender a su hijo Álex Fernández durante la segunda presentación del cantante en Las Vegas. A pesar de que no lo pudo acompañar al concierto donde, él y su padre, Alejandro Fernández, dieron el Grito de Independencia, la tapatía llegó el 17 de septiembre para aplaudir su otra actuación en esta ciudad. Hace unos días, la exesposa de El Potrillo, compartió con sus seguidores en Instagram que, debido al sensible fallecimiento de la mamá de su novio, Álvaro Fabier, no iba poder acompañar a su primogénito a esta importante presentación; sin embargo, sí logró sumarse al resto de la familia Fernández un par de días después.

Feliz de poder cobijar a su hijo, por segundo año consecutivo, en Las Vegas, América confesó en entrevista para Ventaneando por qué, al final, sí se animó a viajar a Nevada, a pesar de haberse perdido el primer concierto: “Dios acomoda las cosas. Mi novio me dijo: ‘Vete con tu hijo, alcanzas el segundo concierto, ¡Ve!’. Yo sé que mi suegrita linda, en paz descanse, ella me hubiera dicho: ‘Vete con tu hijo’”. Debido a que no le avisó a nadie de la familia que iría, logró que su presencia se convirtiera en el mejor obsequio para el cantante: “Álex, muy contento porque le caí de sorpresa”, confesó la tapatía.

Guinart confesó que fue su propio hijo quien le recomendó no viajar y quedarse en Guadalajara acompañando a su novio: “Me dijo: ‘Mami obviamente te entiendo tienes que estar allá, tienes que estar con Álvaro’. Ellos (sus hijos) querían mucho a mi suegra, la verdad era una súper señorona, pero sí me dijo: ‘Te entiendo mami, me duele, porque sí me duele’”, añadió. Aunque no estuvo físicamente, sí le envió sus mejores deseos para la presentación del 15 de septiembre: “Antes del concierto, le llamé y le dije: ‘Hijo te deseo todo el éxito del mundo’”, comentó la tapatía. Por su parte, Álex reveló que su mamá no sólo ha sido un importante pilar en su vida personal, también ha jugado un papel primordial en su carrera artística.

Los planes a futuro de su hija América

Para América Guinart, sus tres hijos son su prioridad. Ahora que todos han comenzado a hacer sus vidas lejos de casa, ella se dedica a apoyarlos en sus sueños. Después de Las Vegas, viajó a la Ciudad de México con Camila para acompañarla en el show que ofrecerá en la capital mexicana, no sin antes, haber pasado tiempo con América, su otra hija quien, actualmente, vive en Estados Unidos donde se está preparando profesionalmente como diseñadora, además de estar viviendo un lindo romance con Franco Mestre: “Sí está muy enamorada, está jovencita y finalmente está estudiando la carrera de Diseño de Modas y se fue a Los Ángeles. Su novio, aunque es de papás mexicanos, nació en San Diego y él vive allá”, explicó.

América reconoció que su hija ha hablado con ella y ya le planteó la posibilidad de residir definitivamente en el extranjero: “El otro día me dijo: 'Mami a lo mejor no me regresaría a México'. Medio me lo esperaba, pero realmente yo soy súper muégano de mis hijos”, comentó. Sincera, reconoció que lidiar con la distancia nunca ha sido fácil para ella: “La primera vez que Camila se fue yo me enronché de las manos, me salió un salpullido horrible, hasta que me hicieron ver que era porque estaba sin Camila”. Aunque no es fácil, Guinart está feliz con ver a sus hijos realizarse: “Yo donde sean felices y encuentren su vida y su felicidad yo también voy a estar feliz”, finalizó.