Paul Stanley y la dura confesión sobre un episodio de su pasado

Como pocas veces, Paul Stanley abrió su corazón para relatar uno de los episodios de su vida más difíciles, cuando en plena adolescencia enfrentó un problema de salud que lo llevó a parar en el hospital. El conductor del programa Hoy recordó que, de un instante a otro, fue diagnosticado con bulimia, por lo que su familia le brindó todo el apoyo para poder salir adelante. Para el presentador, no fue nada sencillo atravesar por esta situación, aunque por fortuna todo logró encausarse de la mejor manera con el paso del tiempo. Ahora, recuerda ese momento con toda claridad, sin dejar de reconocer que, a la par, también ha atravesado por periodos de ansiedad.

Paul se sinceró durante una charla con Yordi Rosado, quien al tenerlo como invitado en su espacio no dudó en preguntarle sobre cómo había sido su infancia. Sin más, el presentador recordó el duro instante de sus desórdenes alimenticios y todo lo que derivó a raíz de eso. “Era un niño con sobrepeso, tanto que como de los 10 a los 12 años me hacen estudios y me descubren 400 de colesterol y entonces me quitan la carne, los lácteos, me salían ronchas, luego amanecía con el labio inflamado o con rochas por todo el cuerpo porque la ansiedad me hacía comer…”, relató Stanley en ese espacio, revelando que solía comer más de lo debido.

Durante la charla, Paul habló sin filtros de lo duro que fue para él tener que encontrarse en una situación de conflicto con la comida, a tal grado que tuvo que requerir asistencia hospitalaria por la condición en la que se encontraba. “Me hice bulímico, todo lo que comía lo vomitaba…”, confesó el conductor, quien a pregunta expresa sobre si se provocaba el vómito de manera deliberada para bajar de peso, respondió: “Sí”. Así mismo, relató el instante en que tuvo que ser canalizado con los especialistas, quienes le realizaron una serie de estudios para tener claridad sobre su problema. “Un día fui a dar al hospital, me quedé internado como dos días, me hicieron endoscopía y llegaron los doctores y: ‘¿Qué le pasa?’ (decían). Estudios y estudios y yo sabía lo que tenía, iba y vomitaba todo. Bajé de peso muy rápido y me sentí mal…”, confesó.

El conductor también habló de los problemas de ansiedad que lo aquejaron por aquel entonces, lo que de alguna manera, reconoce, desencadenó parte de ese problema. “Me sentía muy inseguro, muy ansioso, la ansiedad siempre ha estado conmigo desde muy chavito y es algo que me ha costado mucho trabajo…”, dijo. De hecho, Stanley asegura que la ansiedad es una situación que le sigue generando conflicto. “Lo he tratado con psiquiatras psicólogos. No duermes”, explicó sin dejar de mencionar que ha tratado de medicarse con algunos antidepresivos.

¿Cómo logró superarlo?

Con toda transparencia, Paul no solo reconoce lo difícil que fue atravesar por esa etapa, sino que también valora el apoyo imprescindible que le brindó su familia, que no se apartó de su lado para que lograra salir adelante, especialmente su madre, Mónica Durriti. “Empecé a hacer mucho ejercicio y aparte mi mamá mandaba siempre a mi hermano, cuando iba al baño, a espiarme. Entonces me acuerdo que íbamos a un restaurante, a algún lugar y nada más escuchaba los pasitos de mi hermano a ver qué estaba haciendo…”, dijo en otro instante de la conversación.

