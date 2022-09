Salma Hayek y su look de ensueño con el que deslumbró en Nueva York

Sin duda alguna, Salma Hayek se ha convertido en todo un referente cuando se trata de estilo. Y es que la actriz siempre logra sorprender con sus looks en cada alfombra roja o evento al que se presenta, consolidándose como un ícono de la moda en cada aparición. Algo que volvió a quedar demostrado durante la gala benéfica Caring for Women de la Fundación Kering, la cual se llevó a cabo en Nueva York, a la que la nominada al Oscar asistió en compañía de su esposo, François-Henri Pinault, y en donde lució un look de ensueño perfecto para la ocasión, refrendando su estatus de estrella y adelantándose al otoño con un vestido que sin duda será inspiración para la temporada que ya está a la vuelta de la esquina.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Para esta ocasión tan especial, Salma optó por un vestido negro firmado por Gucci, de escote cuadrado, cintura ceñida y falda de tul bordada con pedrería plateada y negra lo largo de todo el vestido, pronunciándose especialmente en la orilla de la falda y del escote. Un estilo sumamente favorecedor para la figura de la artista, quien se ha hecho famosa por sus curvas, a las que siempre le saca el mayor provecho en cada uno de sus atuendos.

La hermosa mexicana complementó su look con un ligero abrigo que simulaban ser plumas con los que adornó sus hombros. A pesar de que el vestido tenía una considerable carga de brillo, la intérprete demostró que no siempre aplica el dicho de que ‘menos es más’, pues Salma optó por accesorios poco discretos, agregándole así a su imagen un toque de glamour al puro estilo old Hollywood. La artista de 56 años lució una increíble gargantilla larga de brillantes en tonos plata y negro, haciendo juego con su vestido. Lo mismo sucedió con sus manos, pues llevó grandes anillos en ambas manos. Salma selló todo su atiendo llevando el pelo recogido en un chongo alto, optando por un maquillaje natural y sutil, dejando todo el protagonismo a sus labios nude.

Salma Hayek y Penélope Cruz, ¿hermanas separadas al nacer?

A través de su perfil de Instagram, Salma compartió algunos detalles de su increíble look de gala, con el que lució como la diva de Hollywood en la que se ha convertido a lo largo de los años. Sin embargo, no pudo evitar comparar su atuendo de aquella noche en Nueva York con el que lució recientemente Penélope Cruz -gran amiga de Hayek-, durante una de sus apariciones en el reciente Festival de Cine de Venecia, en donde la española lució hermosa en un vestido negro firmado por Chanel, de volantes en la falda y pedrería bordada, muy parecido al estilismo que la mexicana lució recientemente.

Algo que Salma no dejó pasar por alto y que quiso hacer evidente en sus redes sociales, en donde además de presumir su increíble look y el de su querida colega, hizo gala de su gran sentido del humor al hablar de la linda relación que mantiene con Cruz. “Puede que Penélope no sea mi gemela, pero es mi hermana de estilo”, escribió la mexicana al pie de la publicación que hizo en su perfil de Instagram, en donde compartió varias fotos comparativas en las que ambas aparecen guapísimas, cada una en su propio estilo, pero compartiendo cierto parecido entre ellas.