Paola Rojas sobre su vida sentimental: ‘Estoy feliz con el momento que estoy viviendo’

Este tiempo, Paola Rojas ha logrado consolidar el equilibrio en todos los sentidos. No solo en lo profesional, -tras haber hecho algunos cambios con la decisión de dejar la radio-, pues en lo personal tiene la dicha de disfrutar al máximo de sus hijos y, por qué no, de un romance que la tiene enteramente ilusionada. Eso sí, la guapa periodista sigue al pie de la letra el compromiso de mantenerse reservada, sin hablar abiertamente de su galán o de los aspectos inherentes a su noviazgo, aunque asegura estar feliz de que todo marche por buen camino en ese terreno. Como pocas veces, se refirió de manera discreta a este ámbito de su vida, incluso confesando si le gustaría o no volver a casarse.

Paola se sinceró sobre la manera en que ha decidido llevar los asuntos relacionados con el corazón, especialmente lejos de la mirada pública, algo que sin duda es muy importante para ella. “La verdad es que yo no he abierto esa puerta, sí procuro en ese sentido ser (privada). Trato de cuidar mi privacidad…”, reveló durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy. Lo cierto es que Paola sabe muy bien que el hecho de ser figura pública implica que sus movimientos acaparen la atención, algo que asume con total madurez. “Hay cámaras en todas partes, hay cámaras en el aeropuerto y me encuentro a colegas en muchos lugares. Han visto con quien viajo y quien me acompaña y pues es así…”.

Recordemos que fue en septiembre de 2019 cuando las alertas se encendieron en torno a la periodista, quien ha sido relacionada con un empresario argentino. Por supuesto, en varias ocasiones la lente de los paparazzi ha logrado captarlos, aunque siempre muy reservados. Y aunque no quiso ahondar en detalles, Paola sí habló de cómo asume este instante, en el que el estar enamorada ha sido primordial. "Estoy contenta. Parece que lo que toca es agradecer, yo estoy agradecidísima, estoy feliz con la realidad y con el momento que estoy viviendo ahora…", aseguró durante la charla, visiblemente sonriente y poniendo e alto este momento de grandes acontecimientos para ella.

¿Se volvería a casar?

Luego de su ruptura sentimental con Luis Roberto Alves Zague, la comunicadora se dispuso a seguir adelante. Aunque no se trató de un asunto sencillo, con el paso del tiempo pudo encontrar un punto de estabilidad y establecer nuevas prioridades, según ha compartido en varias de sus intervenciones en el programa del que es conductora, Netas Divinas. Pero, ¿será que tras haberse dado una nueva oportunidad en el amor desea volver a casarse? Con toda seguridad Paola respondió: “No me lo puedo ni imaginar en este momento, no pienso en matrimonio para nada, la verdad…”, dijo sonriente, dejando claro que por ahora prefiere mantenerse libre en ese sentido, un aspecto que ha generado mucha curiosidad entre el público que la apoya.

Pero más allá de lo que Paola decida sobre el matrimonio, sabe muy bien que la persona con la que comparte un noviazgo debe cumplir ciertos requisitos. “El primer requisito, es que sea un tipazo que pueda convivir bien con mis hijos, digamos que ya hay otros factores que entran ahí en la jugada”, dijo en Netas Divinas meses atrás. Así mismo, dio muestra de cómo logró superar su pasada ruptura, asumiendo con nuevos bríos esta etapa en la que las oportunidades son constantes. “Siempre yo me percibí, soltera y casada, completa, así me formaron y así crecí y entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui muy feliz muchos años, pero entonces cuando eso se rompe, sí se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma…”, explicó.

