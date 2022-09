¿Por qué Camilo estuvo a punto de ser expulsado de su propio concierto?

Las cosas no podrían marchar mejor en la vida de Camilo, pues hace unos meses materializó su sueño de convertirse en padre. Junto a su esposa Evaluna Montaner, el cantautor colombiano le dio la bienvenida a su pequeña Índigo, quien los tiene completamente enamorados. Pero no sólo en lo personal el intérprete vive un momento de plenitud, sino también a nivel profesional. Y es que en mayo, semanas después del nacimiento de su bebita, inició su gira De Afuera Pa Adentro Tour, algo que desde hace tiempo sus esperaban ansiosos. Acompañado de su pareja y de su hija, Camilo ha visitado distintas ciudades, y ha sido cobijado por el cariño del público. Como parte de esta serie de conciertos, el cantante se presentó este domingo en Orlando, Florida, donde atravesó por una curiosa situación que nunca hubiera imaginado. De lo más simpático, el intérprete de Vida de rico contó en sus redes sociales que, a poco de subir al escenario en el Anway Center, fue abordado por un integrante del equipo de seguridad, quien le pidió identificarse, pues no traía puesto ningún gafete. El colombiano intentó explicarle que era él quien ofrecería el show en ese momento, sin embargo, el hombre tenía sus dudas, y estaba a punto de escoltarlo a la salida cuando alguien llegó en su rescate y lo impidió; haz click abajo para enterarte de todos los detalles de esta simpática confusión.