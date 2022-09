Emocionada, Maite Perroni habla de su boda: ‘Ya tengo todo listo’ La cantante fue cuestionada sobre si en su lista de invitados están los ex RBD

Tan pronto anunciaron su compromiso amoroso, Maite Perroni y Andrés Tovar están listos para celebrar su boda. Es tanta la ilusión que existe entre la pareja, que a la par de sus múltiples compromisos profesionales, estos días se han enfocado a los preparativos de su soñado enlace, felices de hacer partícipes de este momento a sus seres queridos. Plena, la actriz compartió algunos detalles de cómo marcha todo a tan solo poco tiempo de convertirse en mujer casada, un instante en el que crece la emoción con el paso de los días, pues aunque no quiso confirmar la fecha exacta de la celebración, sí dejó ver que ocurrirá en menos de lo esperado, por lo que poco a poco irá revelando las sorpresas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Maite concedió una entrevista a la prensa durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde expresó con total apertura su sentir ante la próxima llegada de uno de los momentos más importantes en su vida. “Sí, ya, ya casi. Ya llega la fecha. Ya tengo todo listo, ya estamos más que preparados para celebrar con todos nuestros amigos y familia…”, dijo la también cantante, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes para su canal de YouTube. Ante la insistencia de los medios reunidos, ávidos por querer saber más de lo que está planeado para ese día, Perroni fue muy discreta, asegurando que se tratará de un momento íntimo y muy especial sólo con la familia y los amigos más cercanos a su círculo.

Algo de lo que Maite sí quiso hablar fue de la elección que hicieron tanto ella como su futuro esposo para casarse en México, explicando las razones por las cuales prefirieron que esta celebración se diera en el país. “Para nosotros México es nuestra base, nuestra familia, nuestra casa, nuestro país y estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y la gente que ha sido un pilar muy importante de nuestra historia…”, dijo la intérprete sonriente ante las cámaras, aunque dejando a la incertidumbre otros aspectos relacionados con el festejo, que según se estima sea llevado a coba a principios de octubre.

VER GALERÍA

¿Invitará a los ex RBD?

Aunque por ahora se desconoce si usará más de un vestido y cuál será el menú de la fiesta, Maite Perroni sí quiso dejar saber que entre su lista de invitados están los ex RBD, a pregunta expresa sobre si había pensado en Anahí y Dulce María como posibles damas. “No voy a tener damas, va a ser familia totalmente. Por supuesto (están invitadas), todos nuestros amigos y la gente que amamos van a estar ahí…”, explicó durante la charla, en la que espacio en el que además se le preguntó si las ex RBD ya habían confirmado su asistencia al evento. “Ahí vamos, en eso estamos (en la confirmación de los invitados) …”, dijo.

Finalmente, Maite descartó que su boda con Andrés Tovar sea vendida en exclusiva a algún medio, pues ambos tienen muy claro que se trata de un festejo íntimo. “No vamos a vender la boda, creemos que es un evento personal familiar y para nosotros es muy importante no lucrar con nuestra vida privada ni con un evento tan importante como lo es para nosotros el empezar a formar nuestra familia. Entonces no vamos a hacerlo de esa forma…”, señaló. Al preguntarle si es verdad que la fecha de su boda está programada para el 9 de octubre, dijo: “Desafortunadamente no se puede tener el control de toda la información, pero estamos muy contentos de que ya sea. Les confirmo que ya es ya…”.

VER GALERÍA