Niico presume su amor con un nuevo posado junto a su guapa novia

Heredero del legado artístico de la familia, Niico ha encontrado en la música su mayor pasión. El hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza acaba de lanzar el video de su más reciente canción, lo cual lo tiene muy emocionado. Pero esta no la única razón por la que el joven intérprete está más que feliz en estos momentos, pues además tiene en su vida una nueva ilusión en el amor. Después de que concluyera su noviazgo con Yulianna de Souza, Nicolás se ha dado una nueva oportunidad, y tal parece que todo marcha viento en popa. Las redes sociales han sido testigos del incipiente romance de este apuesto cantante, pues se ha mostrado abierto a la hora de compartir algunos detalles, tal como ha ocurrido ahora que ha publicado algunas fotos junto con Dany, la guapa actriz que es ahora la dueña de su corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Si bien la mayoría de sus publicaciones en redes sociales tienen que ver con sus proyectos en la música, esta vez Niico hizo una excepción, pues compartió en Instagram un momento especial junto a su novia. El joven intérprete publicó un par de fotos junto a Dany, tomadas en un conocido espacio cultural auspiciado por una marca de tenis, ubicado en la Ciudad de México. El arte urbano en las paredes de este recinto se convirtió en el mejor escenario para el posado de esta enamorada pareja. En la primera foto que compartió el cantante se le veía mirándola sonriente, mientras la abrazaba delicadamente por la cintura. La segunda imagen mostró el avance de la romántica escena de estos tortolitos, en la que Nicolás no pudo resistirse a besar a su chica. No hicieron falta las palabras, pues el hijo de Ludwika solo agregó un corazón en la descripción de su publicación.

VER GALERÍA

De inmediato, este post recibió muchos likes, incluido el del padre de Niico, lo que dejó ver su apoyo en la nueva relación sentimental de su primogénito. Entre los comanetarios el que destacó fue el de la misma Dany, quien no dudó en expresar sus sentimientos hacia su galán. "Love u poquito", escribió la joven, agregando además un emoji de corazón. Nicolás no tardó en contestarle, y lo hizo con el mismo tono y sentido del humor que ella: "Yo a ti, poquito". Este intercambio de mensajes no es el único que el cantante y su novia han tenido en Instagram los últimos días, pues apenas el fin de semana Niico le respondió con un "te amo", a la actriz luego de que ella le expresara su apoyo ante el lanzamiento del video de Limbo, su nueva canción.

VER GALERÍA

Como Niico, Dany es también una figura pública, pues es actriz y modelo; actualmente trabaja en la telenovela Mi secreto, producida por Carlos Moreno y que se transmite por Las Estrellas. Su nombre completo es Daniela Martínez Caballero y tiene 20 años, aunque muy pronto cumplirá una nueva vuelta al sol, en noviembre, al igual que su novio, quien celebrará su cumpleaños número 23 el día 11 del onceavo mes.

La incipiente historia de amor de Niico y Dany

Si bien Nicolás nunca anunció públicamente su separación de su novia anterior, las redes sociales dejaron ver que la relación había concluido poco después de que cumplieran un año juntos. Pasado un tiempo de esta ruptura, el joven intérprete dejó ver con sus interacciones en Instagram que tenía cierto interés en una guapa chica: Dany, a quien llenaba de halagos en cada publicación. Fue a finales del mes pasado cuando al parecer inició oficialmente el noviazgo de la pareja. En sus Stories, el cantante mostró algunos vistazos que apuntaban a que le declararía su amor a la actriz. Una amiga de Daniela y cómplice de Nicolás publicó videos del momento en el que el intérprete sorprendió a la guapa pelirroja con un gran ramo de flores en pleno camerino. "Se logró", escribió la amiga de Dany, y bromeó sobre su habilidad para organizar 'pedidas'. Tras aquel momento, Niico y su la actriz se dejaron ver más cercanos que nunca, incluso besándose, lo que confirmó el inicio de su romance.

VER GALERÍA