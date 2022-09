Adam Levine rompe el silencio y reacciona a los rumores de una supuesta infidelidad

Sin duda alguna, Adam Levine y Behati Prinsloo eran considerados como uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, pues incluso se encuentran a la espera de su tercer hijo. En las últimas horas la estabilidad de su relación se ha puesto en duda luego de que la influencer Sumner Stroh asegurara a través de un video en TikTok que mantuvo una relación extramarital con el líder de Maroon 5, valiéndose de algunas conversaciones que sostuvo con el cantante para probar sus dichos, declarando incluso que Adam llegó a pensar en ponerle su nombre a su próximo bebé y que incluso la contactó para pedirle su opinión. Y aunque en un inicio el intérprete de This Love se mantuvo en silencio, a pesar de que las declaraciones de Sumner se hicieron rápidamente virales, el artista finalmente se ha pronunciado a través de un mensaje en sus redes sociales, en donde ha dejado en claro que lo más importante para él en estos momentos es la estabilidad de su familia.

A través de sus historias de Instagram, Adam compartió un comunicado en el que se refirió a la situación que lo ha mantenido en el centro de la atención, admitiendo haber cometido un error que bien podría costarle “lo que más ama en el mundo”, que es su familia, negando rotundamente haber tenido una aventura con la influencer. “Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas: usé mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de manera coqueta”, expresó el intérprete al inicio de su mensaje. “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida y en ciertos casos se volvió inapropiado", agregó.

El intérprete admitió su culpa y dijo sentirse realmente arrepentido de lo sucedido, pues dijo, sus acciones han venido a remover los cimientos de su vida familiar, por lo que aseguró estar trabajando por arreglar las cosas con su familia, que es lo único que por ahora le importa. “He atendido esto y he tomado pasos proactivos para remediar esto con mi familia”, señaló el intérprete de Sugar. “Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa, fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, finalizó.

¿Qué fue lo que dijo Sumner Stroh?

Tan solo unos días después de que Behati y Adam anunciaran que se encuentran a la espera de su tercer hijo, Sumner hizo explotar las redes sociales al compartir un video en TikTok en donde habló de su supuesto romance con Levine. “Solo voy a arrancarme la curita... Estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria's Secret”, expresó la modelo, quien a la par mostró algunos de los mensajes que Adam le enviaba desde su cuenta verificada en Instagram y en los que se podían leer frases como: "Es realmente irreal lo sexy que eres. Me vuela la cabeza".

Sumner detalló que llegó a verse con el cantante en algunas ocasiones, aunque después de un tiempo dejaron de comunicarse. Sin embargo, el intérprete volvería a su vida para comentarle sobre el nombre que planeaba ponerle a su nuevo bebe: "Ok, pregunta seria. Tendré otro bebé y si es niño quiero que se llame Sumner ¿Estás todo bien con eso?”, preguntó Adam según lo mostrado por la influencer. Cabe destacar que Stroh no habló sobre fechas exactas ni dio mayores detalles sobre su supuesto romance con el vocalista de Maroon 5, sin embargo aseguró que en el momento en el que sucedieron las cosas ella era menor y que no tenía mucha consciencia de lo que estaba haciendo. Además, aseguró que decidió hacer pública esta situación debido a que supuestamente otra persona que sabía sobre su amorío con Levine amenazaba con vender la historia a los medios de comunicación, por lo que decidió ser ella misma quien contaría toda la verdad. A las declaraciones de la influencer, se han sumado las de otras chicas que afirman haber tenido una relación similar con el cantante.

