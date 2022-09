Da inicio el juicio de Pablo Lyle en una corte de Miami

El destino legal de Pablo Lyle está próximo a definirse. Luego de tres años desde el altercado vial en el que se vio involucrado, el juicio del actor ha dado inicio este de 20 septiembre, tras varias ocasiones en que este proceso tuvo que ser pospuesto, no solo por el cierre de las cortes meses atrás debido a la pandemia de Covid-19, sino también por las peticiones realizadas por los abogados. Mientras el intérprete enfrenta una acusación por homicidio involuntario, ha permanecido en arresto domiciliario en la ciudad de Miami, misma en la que se lleva a cabo este procedimiento, en cuya primera etapa se debe establecer la selección del jurado, según se dio a conocer durante la audiencia preliminar pasada.

De acuerdo con lo establecido por la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler Mendez, el juicio debía dar inicio en punto de las 9:15 de la mañana, hora de Florida, esto en la Corte criminal de Miami. Se estima que la selección del jurado pueda durar hasta tres días, para que posteriormente arranque la fase de los argumentos iniciales tanto de la fiscalía como de la defensa. De hecho, para Tinkler Mendez la selección del jurado es un aspecto que debe ser tratado con la debida atención, ante la preocupación de que los miembros pudieran estar influenciados por la información surgida en torno a un caso tan mediático desde hace tres años, según los reportes del programa televisivo Ventaneando, espacio en el que se dio seguimiento a la audiencia virtual realizada a principios de septiembre, en la que el fiscal del estado, la jueza y el abogado del actor fijaron términos para la elección del jurado.

Al respecto, la jueza expuso sus argumentos, dejando clara su preocupación. “Podemos tener un panel de 50 o 5 personas que puedan tener algún tipo de recuerdo, o crean que tienen algún tipo de recuerdo del caso, pero pues nosotros no sabemos eso y no lo tenemos que jugar así”. En ese espacio, Tinkler Méndez también quiso saber cuántos testigos presentaría la fiscalía y cuántos la defensa del actor. “Nosotros no tenemos enlistados a los testigos que puedan subir al estrado, me refiero a que no contamos con algún tipo de médico experto en el tema o algo así, pero si el número es 10, agregar dos o tres más, vaya, estamos en ese rango…”, explicó el abogado del actor, Philip Reizenstein.

Recordemos que fue en marzo de 2019 cuando Lyle entabló un altercado vial con un hombre de origen cubano de nombre Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Ese día, el intérprete de Mirreyes VS Godínez viajaba de copiloto en el automóvil de su cuñado, Lucas Delfino, y tras haber dado una vuelta en un punto no permitido de camino al aeropuerto fueron increpados por Hernández. El actor tomó la decisión de descender del vehículo y en medio de la discusión le propinó un golpe al hombre, lo que hizo que Hernández se desplomara. Las imágenes quedaron registradas en las videocámaras aledañas al lugar, las cuales también registraron el momento en que Lyle vuelve al automóvil para retomar su marcha hacia el punto al que se dirigía.

Los abogados del actor reforzarán la protección

Desde el arranque de este proceso la atención mediática ha crecido. Entre el ir y venir de los procesos en las cortes, Pablo Lyle ha estado expuesto al ojo mediático, por lo que sus abogados hicieron una mención durante la pasada audiencia virtual. “En 36 años de ejercer en el Edificio de Justicia no hemos visto una cantidad de prensa tal como en esta ocasión que ha tenido atención internacional, quizás podremos recurrir a contratar seguridad privada anticipándonos a que habrán cientos de personas en los pasillos de la Corte…”, Philip Reizenstein.

