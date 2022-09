Con las aguas más calmas, se ha dado el 'casi' reencuentro del elenco de Don't Worry Darling

Pese a los constantes intentos de Olivia Wilde para echar por tierra los rumores sobre las supuestas enemistades y descontentos que rodean a su nueva película, Don’t Worry Darling, las especulaciones no paran, es más, se han convertido en un torbellino que ha eclipsado parcialmente su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, donde la ausencia de Florence Pugh en la conferencia de prensa celebrada previa a la proyección no pasó desapercibida por la prensa, al igual que su frío encuentro con la directora durante la alfombra roja, en la que ambas prefirieron poner distancia entre ellas evitando posar una a lado de la otra, entonces Olivia descartó cualquier conflicto con la protagonista de su cinta afirmando que se tratan de únicamente “chismes interminables” que no pensaba alimentar. La polémica también ha puesto en el medio a Harry Styles, Chris Pine y hasta a Shia LaBeouf, cuya salida del proyecto ha suscitado una cruzada de declaraciones. Ahora que la participación del elenco en el evento de la ciudad italiana concluyó, las especulaciones parecen estar desvaneciéndose. Con las aguas más calmas, algunos de los actores de la cinta se reunieron en Nueva York para hacer promoción de la producción, pero si se pensaba que esto detendría los rumores, la ausencia de Florence y Chris, simplemente dieron más de qué hablar.

Luego de su presencia en Venecia, cada miembro del reparto había tomado caminos muy diferentes, a varias millas de distancia de sus compañeros. Algunos habían regresado a casa y otros han retomado sus apretadas agendas laborales, tal es el caso de Harry Styles, que regresó a los escenarios con motivo de su gira Love On Tour. El cantante, de 28 años, ofreció el pasado jueves su décimo concierto en el Madison Square Garden de Nueva York en donde tiene programados cincos shows más.

El británico aprovechó su presentación para rendirle un sentido homenaje a la reina Isabel II, quien falleció pacíficamente en el castillo de Balmoral a los 96 años de edad. “Desde mi tierra natal, hoy hay noticias muy tristes: el fallecimiento de la Reina Isabel II. Únanse a mí en una ronda de aplausos por 70 años de servicio”, exclamó ante la multitud.

Asimismo, bromeó sobre la bizarra teoría de un infundado gesto que habría tenido hacia Chris Pine. “Es maravilloso, maravilloso estar de vuelta en Nueva York. Fui rápido a Venecia a escupirle a Chris Pine”, dijo Harry entre risas. Previamente un representante del actor de Wonder Woman puso un alto a esta suposición señalando que era una “completa fabricación y el resultado de una extraña ilusión digital que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas”, para no dejar lugar a dudas añadió que entre Chris y Harry “no hay nada más que respeto”.

Fue así que después de unos días, el cantante se reunió con el elenco de la cinta en el AMC Lincoln Square Theater, en donde sí que se le vio hablando unos momentos con Olivia, después de que en Venecia hicieran hasta lo imposible para no posar juntos. También, dieron una entrevista en el que se les veía en el mismo panel, con una enamorada Olivia sin quitarle los ojos de encima al cantante.

Mientras continúa en una intrincada pugna contra Shia, quien sostiene que abandonó su papel en Don't’ Worry Darling por falta de tiempo para ensayar, la actriz asistió a una proyección de su película en Los Ángeles. Olivia subió al escenario contenta y entusiasmada, dejando de un lado las controversias en las que ha estado envuelta tanto a nivel profesional como personal, este último debido a la disputa por la custodia de los dos hijos que comparte con su ex, Jason Sudeikis.

Días antes, Olivia volvió a responder a las acusaciones de Shia en una entrevista para Vanity Fair. Afirmó que la salida del actor se produjo a raíz de que, según ella, Florence le confesó sentirse incómoda con el comportamiento de Shia: “Mi responsabilidad era hacia ella. Soy como una madre loba. Hacer la llamada fue complicado, pero en cierto modo lo entendió”. Respecto a Florence, la actriz comentó lo siguiente: “Hizo el trabajo para el que la contraté y lo hizo exquisitamente. Ella me dejó alucinada. Todos los días la admiraba y trabajamos muy bien juntas”.

Florence Pugh, enfocada en sus nuevos proyectos

Al igual que otros miembros del elenco, la intérprete de Black Widow se ha mantenido al margen del asunto y ha decidido centrarse en sus próximos trabajos cinematográficos. La actriz, de 26 años, se encuentra grabando la segunda parte de Dune a lado de Timothée Chalamet, además es parte del elenco de Oppenheimer -que está en posproducción- y The Maid, inspirada en la novela homónima de Nita Prose.

Florence no se había referido al estreno de Don’t Worry Darling en redes hasta hace unos cuantos días cuando compartió una foto junto al resto del elenco que acompañó con una palabras de agradecimiento. “Nunca antes había estado en el Festival de Venecia. ¡Fue un éxito! ¡El público! ¡Las ovaciones! La energía fue increíble. Y a todo el reparto y el equipo que ayudó a hacer esta película, gracias por todo su arduo trabajo. Realmente no habríamos estado allí sin su talento y lo apreciamos enormemente”, escribió esquivando cualquier pregunta o comentario acerca de su supuesta tirantez con Olivia.

