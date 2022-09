El mensaje de Ale Capetillo a su hermano Eduardo: 'Te extraño más de lo que te imaginas'

Desde que Ale Capetillo comenzó su aventura por España hace poco más de año y medio, la hermosa influencer no ha dejado de extrañar a toda su familia. Y es que hasta antes de emprender esta emocionante etapa de su vida, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo nunca se había separado tanto tiempo de su clan, por lo que sin duda el estar lejos de sus padres y sus cuatro hermanos no ha sido del todo fácil. Es por eso que cada que tiene la oportunidad, les dedica lindos mensajes a través de sus rede sociales, haciéndoles saber lo mucho que extraña estar a su lado y lo mucho que añora poder pasar tiempo con ellos, especialmente con sus hermanos mayores, quienes sin duda eran sus cómplices de aventuras. Algo que quedó demostrado recientemente, luego de que su hermano Eduardo le dedicara una tierna publicación a su hermana a través de redes, recordándole un momento muy especial que vivieron entre ellos.

A través de su perfil de Instagram, Eduardo compartió un lindo video en el que se le podía observar montando a caballo al lado de su guapa hermana, quien también cabalgaba sobre su caballo favorito. Sobre el video, el joven actor escribió unas lindas palabras para Ale, dejando en claro lo mucho que añora su presencia: “Te extraño, Al”. Como era de esperarse, la publicación del hijo mayor de Biby y Eduardo no tardó en encender la nostalgia de la también modelo, quien de inmediato reaccionó a la publicación de su hermano: “Extrañándote anormalmente”, expresó.

Más tarde, Alejandra retomó la publicación de Eduardo Jr. en sus historias de Instagram, donde de lo más conmovida le dedicó un tierno mensaje. “Me muero de tristeza con este video. Eres y siempre serás mi compañero de aventuras, y te extraño más de lo que te imaginas”, escribió la influencer de lo más conmovida, dejando en claro lo mucho que anhela reencontrarse con su hermano y seguir creando memorias como las que recién recordaron ambos.

El capítulo más valiente de su vida

Haciendo un balance de su mudanza a Madrid, Ale reconoció en una charla que sostuvo con HOLA.com México para su primera portada digital, que tiene la frase perfecta para describir esta aventura lejos de casa: “La recompensa detrás del miedo”, nos dice convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que ya sueña con poder abrazar de nuevo a los suyos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.