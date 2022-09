Eugenio Derbez rompe el silencio y habla de su accidente: 'Sufrí 5 fracturas grandes y 10 pequeñas'

Luego de que se diera a conocer que Eugenio Derbez había sufrido un duro accidente y que había tenido que ser sometido a una cirugía de emergencia, el actor finalmente ha reaparecido en redes sociales para compartir con sus fans algunos detalles de su recuperación y del doloroso proceso que ha enfrentado a partir de esta situación, dejando en claro su agradecimiento por todo el cariño y solidaridad que ha recibido de parte de sus amigos, familia y fans, asumiendo esta etapa de vida como un instante para tomarse un respiro del ajetreado ritmo de vida que estaba llevando hasta antes de su accidente, pues a pesar de la buena racha por la que ha atravesado a nivel profesional, el intérprete no estaba del todo cómodo con lo que estaba sucediendo con él en temas más personales, pues se sentía atrapado debido a la carga de trabajo.

Así lo reveló durante el live que protagonizó a través de su perfil de Instagram, en donde se dejó ver desde su casa, visiblemente agotado y hasta cierto punto decaído, haciendo un gran esfuerzo para comunicarse con sus fans, manteniendo siempre en alto su característico sentido del humor. “Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía un poquit como en la cárcel, porque no tenía vida ni días libres… Yo creo que este accidente pasó por eso, de alguna manera era el universo, o quizá mi alma pidiendo parar”, expresó el actor un tanto conmovido.

Fue entonces que el intérprete decidió contar a detalle qué fue exactamente lo que sucedió aquel día de su accidente, revelando que luego de pasar varios meses lejos de casa y de haber estado en medio de situaciones riesgosas, fue que sucedió el incidente que hasta el día de hoy lo mantiene en cama, algo que incluso en ocasiones lo desconcierta, pues todo ocurrió justo un día antes de que Eugenio volviera a casa luego de estar una temporada fuera. “Un día antes del accidente estuve con mi hijo (Vadhir) en un río lleno de cocodrilos, tomando fotos de cocodrilos, montados en un jet ski haciendo porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un rio de cocodrilos y no me pasó nada”, comentó. Sin embargo, el actor nunca imaginó que un inocente juego de realidad virtual lo pondría en jaque y lo llevaría a recorrer tres hospitales esa misma noche. Y es que mientras jugaba con su hijo en un escenario virtual en el que se supone se encontraba al borde de un edificio de más de 100 pisos de altura, sucedió su accidente: “En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, relató.

Durante el en vivo, el actor detalló que luego de su caída recorrió tres hospitales en donde no pudieron atenderlo debido a la gravedad de su lesión, pues según detalló, fueron varias las fracturas las que sufrió por la caída. "Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, comentó. Finalmente, Eugenio fue intervenido en un hospital de Los Ángeles, donde no pudo ser operado de inmediato, pues antes tuvieron que someterlo a un proceso de reconstrucción, por lo que incluso le fueron puestos más de 20 clavos. Además, el actor dijo que puede ser posible que no recupere la movilidad por completo, pero que eso lo verá una vez que comience con sus terapias de rehabilitación.

Eugenio, conmovido ante las muestras de cariño

Tras haber relatado su dura travesía, Eugenio aseguró que seguirá alejado de las redes sociales, pues dijo por el momento no tiene ánimos para estar pegado a las redes sociales. Eso sí, aseguro que ha recibido cada uno de los mensajes de apoyo de todos los que le han escrito, algo por lo que se sintió agradecido y conmovido al punto de no poder evitar las lágrimas. “Gracias por su cariño, gracias por sus mensajes… Gracias de verdad, de todo corazón. A raíz de ese accidente es que me he vuelto muy sensible, antes no lloraba por nada, y ahora llora por todo”, dijo el intérprete conmovido y con la voz entrecortada, mientras limpiaba las lágrimas que caían de sus ojos.