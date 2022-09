El ex de Anne Heche y el hijo mayor de la actriz enfrentados por su patrimonio

En medio del luto que enfrenta la familia de Anne Heche, quien falleció hace unas semanas a consecuencia de las lesiones provocadas en un accidente automovilístico, el hijo mayor de la actriz, Homer Laffon, de apenas 20 años, y el exmarido de la intérprete y padre de su hijo menor, James Tupper, se han visto enfrentados debido al reparto de bienes de la protagonista de telenovelas como Six Days, Seven Nights, luego de que su primogénito iniciara los papeleos para reclamar la herencia de su madre y ser nombrado como albacea de toda la fortuna de la artista, algo que ha sustentado con una serie de emails en los que se confirmaría que así sucedieron las cosas. Mientras tanto, James ha asegurado a Page Six que Anne dejó claramente establecido que él quedaría como administración de sus bienes y su fortuna al momento de su muerte, por lo que no entiende el actuar de Homer, pues además de considerar que no es adecuado que una persona de su edad quedé como albacea de una fortuna tan grande, cree que no existe ninguna prisa por acelerar este tipo de trámites.

Cabe recordar que Homer presentó, a inicios de septiembre, una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para convertirse en el único administrador de los bienes de la intérprete. En ese mismo sentido, el joven también presentó algunos documentos para registrar una petición formal para ser nombrado tutor ad litem de Atlas, su hermano menor de 13 años, también hijo de Tupper. Y es que de esta manera, él podría velar por los intereses del menor durante el tiempo durante este procedimiento, en caso de que fuera necesario. Es por eso que ahora que se ha dado a conocer la existencia de los mails, que por cierto datan de 2011, Homer ha acusado a James de querer manipular la situación para poderse hacer de todo el control de las últimas voluntades de su madre y su patrimonio.

Por supuesto que James no se ha quedado de brazos cruzados y ante estas acusaciones ha salido a defenderse al asegurar, en declaraciones retomadas por E!, que Homer ha tenido una muy mala actitud tras la muerte de su madre, pues además de haber cortado de tajo la comunicación con él y su hermano menor, ha cambiado las cerraduras de la casa en la que solían vivir y ha impedido a Atlas recoger sus pertenencia.

Es por eso que James considera que no es el momento de que Homer tome el control de la situación, pues además ha revelado que el joven no mantenía una buena relación con su madre al momento de su muerte, alegando además que él solo quiere velar por el bienestar de ambos, pues a pesar de que Homer no es su hijo biológico, él lo crío como si fuera suyo.

La petición de James

De acuerdo con TMZ, que ha tenido acceso a documentos legales, la petición que James ha presentado es para que el pueda administrar el patrimonio de la fallecida actriz, o si fuera necesario, poder contrar los servicios de un fiduciario privado. Además, Tupper ha señalado que por ahora “no existe una necesidad urgente de nombrar un administrador especial con carácter de urgencia". Por otro lado, el mismo medio adelanta que el abogado del hijo mayor de Anne prefiere solucionar cualquier conflicto relacionado con el patrimonio de su madre en los tribunales y no en los medios, ya que “sus documentos legales hablan por sí solos”, recordando que todo este procedimiento se ha iniciado al no haber dejado la actriz un testamento hecho al momento de morir.

