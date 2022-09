En rosa mexicano, Beatriz Gutiérrez Müller celebró la Independencia

La noche del 15 de septiembre es una especialmente importante para los mexicanos. En ella nos reunimos no solamente para celebrar nuestra Independencia, sino aquellos detalles que nos hacen estar tan orgullosos de nuestra nación. Pocas fiestas tan coloridas y alegres como ésta, que no solamente se festeja en territorio nacional, sino que también llega a distintos rincones del mundo gracias a los connacionales que se encuentran en aquellos lugares. Como es tradición, para esta ocasión, Palacio Nacional se viste de gala y desde su balcón, el Presidente aparece para dar el Grito de Independencia, tal como se hiciera en aquella noche mítica. Tal como se acostumbra, el mandatario no aparece solo, sino que sale acompañado de su esposa, en este caso, la señora Beatriz Gutiérrez Müller. En esta ocasión, con una sonrisa radiante y disfrutando al máximo de las festividades, se pudo ver a la autora del brazo de Andrés Manuel López Obrador, mientras conmemoraban nuestra independencia.

Tal como requería esta ocasión, la esposa del Presidente apareció luciendo un alegre diseño en uno de los colores más representativos de nuestro país, el rosa mexicano. Aunque a primera vista pareciera que se trata de un conjunto de blusa con falda, debido a la diferencia de las telas que en la parte posterior parece lleva un encaje en el mismo tono por encima, distintos medios han reportado que se trata de un vestido de la diseñadora oaxaqueña Silvia Suárez. Con mangas largas y cuello de ojal, el vivaz vestido se distinguía por los detalles característicos de los textiles mexicanos, con puños y cinturón en un diseño cuadricular en rosa con amarillo. La delicadeza del encaje floral en la falda aportaba movimiento al caminar de Beatriz que se mostraba sonriente a cada momento.

En contraste con su colorido diseño, Beatriz llevó unos sencillos tacones en negro para disfrutar al máximo de la noche. Según compartió Beatriz en su cuenta de Instagram, retomando los detalles de Cuna de Grillos, los complementos de este atuendo fueron de las diseñadoras mexicanas de joyería Luciana Corres y Celsa Villarino. Las piezas lucieron al máximo gracias a que Beatriz llevó el cabello completamente recogido en un moño alto, que según reportó el mismo medio, fue creación del estilista Miguel Ángel Rincón.

Si esta vez ha apostado por el rosa, hay que recordar que el año pasado, Beatriz optó por un diseño compuesto de tres piezas que contaba con detalles bordados a mano en joyería que corrió a cargo de Luciana y Celsa -tal como este año y como lo hizo también en el 2020-. A pesar de que la esposa del Presidente suele apostar por colores sobrios, pareciera que es la noche de El Grito, la que la inspira a recurrir a tonalidades diferentes e incluso recurrir a diseños bordados típicos de nuestro país.

El mensaje de Beatriz

“¡Al fin vivo en la República Mexicana que soñé!”, escribió la esposa del mandatario mexicano en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotografías que documentaron la noche. Además, se dio a la tarea de compartir algunas historias de Instagram en las que fue etiquetada a lo largo de las últimas horas, en las que se podían ver detalles y aspectos del festejo patrio. Aunque suele ser especialmente discreta en sus redes sociales, en esta ocasión ha querido compartir su alegría a través de ellas.

