Bailando con Camilo, Evaluna presume su primer cambio de look como mamá

Para Evaluna Montaner y Camilo Echeverry todo dio un giro de 180 grados cuando se convirtieron en padres hace unos meses. La pareja recibió a su pequeña Índigo en abril, y desde entonces no se han despegado de ella ni un momento. Tras este acontecimiento que trajo muchos cambios a su vida, la actriz ha querido someterse a una tranformación en lo que respecta a su apariencia. La hija de Ricardo Montaner, quien por años lució una melena castaña oscura y en ocasiones con reflejos rubios, se convirtió en una guapa pelirroja. De visita en Argentina junto a su familia, la también cantante presumió su nuevo y favorecedor look. "Me pinté el pelo del color de mis ojos en Buenos Aires", escribió bromista al compartir las fotos con su nueva imagen. Sin embargo, no ha sido ella quien ha mostrado su nuevo aspecto en todo su esplendor, sino su esposo. El cantante colombiano compartió un video en TikTok en el que mostró lo bien que le va a Evaluna el nuevo color de su melena, pero no se trató de un simple posado, sino de un contagioso baile en pareja en el que ambos presumieron además su buen ritmo. Haz click abajo para ver estos famosos y descubrir quiénes se colaron simpáticamente en su clip.