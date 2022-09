Geraldine Bazán: 'Lo que quiero es un hombre al lado que sea mi compañero'

Pocas veces Geraldine Bazán habla con apertura de lo que ocurre en su vida sentimental. Luego de divorciarse de Gabriel Soto, este aspecto de su ámbito personal ha generado gran interés entre el público, por lo que no ha estado exenta de rumores. Sin embargo, la intérprete tiene muy claro lo que desea en una pareja, por tal motivo no tuvo filtros a la hora de expresarlo públicamente, un instante en el que además reiteró lo importante que es para ella proteger su privacidad, esto a propósito de los rumores que la relacionaban sentimentalmente con Alejandro Nones. Por ahora, se encuentra enteramente motivada, pues atraviesa por un instante de estabilidad profesional y personal, lo que le ha permitido seguir adelante y plantearse nuevos objetivos.

Geraldine se tomó unos minutos para conversar con la prensa durante la presentación de la puesta en escena en la que participa, titulada Nosotras lo Hacemos Mejor, espacio en el que no pudo evitar las preguntas sobre su entorno sentimental. Al respeto, fue directa al expresar qué es lo que desea encontrar en una pareja, tomando en cuenta la experiencia que ella tiene en este ámbito. “Pues yo creo que una persona que sume, una persona que yo admire, una persona que sea un compañero. Definitivamente pues soy una mujer que ya tiene hijas, independiente, ya me casé ya me divorcié…”, explicó ante los medios de comunicación, declaraciones retomadas por la periodista Berenice Ortiz para su canal en YouTube.

Durante la charla, Geraldine se negó a abordar el tema de su pasada entrevista con Adela Micha, en la que habló de algunos aspectos de su vida sentimental que llamaron mucho la atención. Eso sí, prefirió hacer énfasis en los requisitos que debe cumplir su galán, con la finalidad de que tanto ella como esa persona puedan construir una relación fundamentada en el respeto mutuo. “Yo lo que quiero es un hombre al lado, que sea mi compañero con el cual crecer, que me tome de la mano, que nos tomemos de la mano y hagamos proyectos juntos de vida. Y que definitivamente se sepa que claro que soy una mujer con dos hijas…”, dijo sincera la intérprete, quien además dijo a los reporteros que su prioridad en este momento es solo hablar de sus proyectos profesionales.

Hace un llamado a los medios

Con la amabilidad que la caracteriza, Geraldine Bazán también explicó por qué razón protege su privacidad, haciendo una petición a la prensa que constantemente le pregunta sobre lo que ocurre en su corazón. “Entiendo que definitivamente pues en el espectáculo, a veces llaman más la atención como esas cosas del corazón y del amor. Pero a ustedes, les pido que me entiendan que en mi vida he pasado tantas cosas públicas que trato de atesorarlo muchísimo más y de cuidar mucho más ese aspecto. Yo sé que poco a poco lo van respetando un poco más y yo se los pido con todo el amor, el cariño y el respeto del mundo…”, aseguró.

Finalmente, Geraldine explicó por qué en ocasiones suele revelar detalles que dan pie a más preguntas o que despiertan la curiosidad entre la prensa, aunque pidió respeto a los límites que ella trata de poner cuando se encuentra frente a las cámaras y los micrófonos. “Trato de no hacerlo (hablar de mi vida privada), pero de repente sí, uno pues es humano y se le salen cosas y bueno, pasa. Pero no me gusta como ahondar en ese tema porque creo que no es necesario…”, dijo amable, no sin antes mencionar lo feliz que se encuentra por sus múltiples compromisos profesionales, entre ellos su participación en la telenovela Corona de Lágrimas.

