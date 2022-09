¡Nada que ver! Anette Cuburu responde simpática a los rumores de romance con un compañero

En su años trabajando en la televisión, Anette Cuburu ha podido comprobar que ser una figura pública a menudo implica estar expuesto a todo tipo de especulaciones. Hace algunos años, la guapa conductora fue alcanzada por rumores que la vinculaban sentimentalmente con un famoso presentador cuando trabajó en el programa Hoy. Sin embargo, en su oportunidad ella explicó cómo era realmente la relación que mantenían, asegurando que sólo los unía el cariño y la amistad. Esta situación se ha repetido ahora, pues desde hace unos meses han circulado especulaciones sobre un supuesto romance con William Valdés, su compañero en Venga la Alegría. Cuestionada al respecto, la rubia ha contestado con total tranquilidad y ha explicado el posible origen de los rumores al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Anette fue abordada por la prensa durante evento organizado por una fundación con la que ella colabora, y luego de hablar de sus actividades altruistas, fue cuestionada respecto a los rumores que empezaron a circular el pasado mes de junio, y que han cobrado fuerza desde entonces. Ante el planteamiento sobre un supuesto romance con William, la conductora respondió muy sonriente, asegurando que si bien su corazón tiene dueño, no se trata del cubano. "No, la verdad, mi corazón está ocupado, mi corazón está muy contento", expresó. La estrella de Venga la Alegría explicó que lejos de haber una relación con el también actor, lo que hay es una gran amistad. "A William lo adoro, es uno de mis mejores amigos", comentó, y destacó que al igual que ella, también ya tiene a alguien a su lado. "Él tiene pareja también", dijo, pero sin revelar detalles. En lo que respecta a los asuntos del corazón, los dos han coincidido en ser discretos en redes sociales, y han preferido no compartir tantos pormenores de sus respectivas relaciones sentimentales.

VER GALERÍA

La conductora explicó que la buena química que tienen, y que se ha podido ver en el foro de VLA, posiblemente haya favorecido el surgimiento de rumores entre ellos. "Nos llevamos tan bien y somos tan cariñosos...", comentó la guapa rubia, revelando incluso que ya conoció a la mamá de William. "Ella vive en Miami ahora y me dijo: 'Te lo encargo mucho, está chico, velo foguendo...'", contó. "Somos muy protectores en Venga la Alegría, entonces nos abrazamos, nos besamos, nos agarramos, entonces yo por eso creo que salió como este rumor de que éramos pareja", expuso Anette. Y es que tal como ella lo mencionó, el público del matutino de TV Azteca ha sido testigo de la cercanía entre ambos conductores en diferentes espacios del programa. "Pero no, no somos pareja. Lo adoro con toda mi alma, pero nada más", aseguró.

VER GALERÍA

Ý es que Anette aseguró que las largas jornadas que pasan juntos en el foro del matutino han reforzado el vínculo entre compañeros. "De ahí salió (el rumor), del amor que nos tenemos, porque de verdad somos una familia, como decimos siempre", comentó. "Es como trillado eso de que en un programa somos familia y nos llevamos muy bien, pero dura cinco horas Venga la Alegría, y yo creo que si no nos lleváramos bien sería una pesadilla y se transmite también en pantalla", explicó. La conductora señaló incluso que el lazo con William se acerca más al de protección de madre e hijo. "Ahora sí que soy como su mamá, porque su mamá me lo encargó y yo lo cuido", agregó.

Siempre ha sido muy cariñosa con sus compañeros

En mayo del año pasado, Anette fue entrevistada por Mara Patricia Castañeda y durante la charla surgió el tema de los rumores que la vincularon en el pasado con Raúl El Negro Araiza, cuando ambos trabajaron en Hoy entre 2008 y 2009. La conductora recordó que por la naturaleza del programa pasaban mucho tiempo juntos, sin embargo, aseguró que entre ellos haya existido algo más que amistad y una buena relación profesional. "Salíamos mucho de gira con el programa, estábamos mucho juntos", contó entonces. Además, aseguró que ella siempre había sido muy efusiva, y señaló que esto pudo haber sido tergiversado intencionalmente. "Yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, yo soy muy apapachona y había dos personas que no querían que yo estuviera en Hoy, porque las opacaba, porque les hacia sombra", comentó, dejando entrever que los rumores pudieron haber partido de alguna rivalidad. "Llevo 30 años de carrera y ese es el único chisme que me han inventado. Y la verdad es que me dio mucha risa porque como siempre lo he dicho, ojalá, es un cuero y yo lo adoro, es un tipazo y no hay persona que lo conozca y que no lo adore", comentaba en aquel momento.

VER GALERÍA