Memo del Bosque habla de las razones por las que salió de Televisa

Estos años han sido de cambios notables para Memo del Bosque. El productor televisivo logró librar una batalla contra el cáncer, lo que le dio motivación para salir adelante. A la par, encontró refugio en su trabajo enfocándose en algunos proyectos que lo mantuvieron activo. Sin embargo, en este terreno hoy el panorama se vislumbra distinto, pues recientemente dijo adiós a la empresa para la que trabajó por tres décadas, Televisa. Tras el anuncio en el que agradeció a la televisora y a sus directivos por las atenciones que tuvieron con él, Del Bosque se ha tomado un tiempo para hablar abiertamente de las razones que lo orillaron a tomar tal decisión, un paso tan importante en su carrera profesional que viene acompañado de grandes exceptivas en el terreno creativo.

Memo se sinceró durante una reciente entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante, explicando cuál fue el motivo por el que decidió cambiar de rumbo. “Es muy sencillo, se venció mi contrato, no nos pusimos de acuerdo, entonces hay un momento en que tú vienes trabajando y dando resultados y llegas aun punto en el que dices: ‘Se termina el contrato, de aquí para adelante, ¿qué se puede subir para que lo discutamos y lleguemos a algo?’. Pero no hubo ni oportunidad de hablar delante…”, contó durante la charla, en la que se hizo mención de su larga trayectoria en la empresa, misma en la que puso en marcha el canal de televisión Telehit, de donde han surgido varios talentos de la conducción.

En otro instante, también reveló cuál fue la alternativa que le dio Televisa, aunque prefirió prescindir de ese ofrecimiento para poner en marcha sus propios planes profesionales. “El planteamiento y la propuesta de la empresa era: ‘No, Memo, pues vamos a rebajar y vamos a irnos más abajo porque esa es la nueva estrategia de lo que estamos haciendo’…”, contó el productor, quien encontró en esta circunstancia la oportunidad ideal para buscar un emprendimiento.

De hecho, Memo dejó claro que su salida de Televisa se ha dado en los mejores términos, pues a la par comunicó con toda transparencia sus inquietudes frente a lo que le propusieron. No se dan las condiciones allá, se acomodan perfecto digo: ‘¿Saben qué? Yo prefiero pasar, todo maravillosamente bien, en buenos términos, la relación con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, con Alfonso de Angoitia es de años y simplemente fue: ‘Si esa es la estrategia de lo que están ustedes manejando, yo no puedo ir con ella y prefiero jugármela por la libre…”, confesó.

¿Qué sigue para Memo del Bosque?

Ante esta nueva realidad, Memo se siente enteramente entusiasmado, pues reconoce que tiene en mente emprender varios planes con los cuales consolidar nuevos sueños profesionales. “Me encantaría hacer proyectos y contenidos independientes con mi productora… Me encantaría pues hacer más series, que no nada más sea comedia. El día de mañana pues a lo mejor involucrarme en alguna película low budget o algo así, contenido, y que tengas la facilidad para todas las plataformas, a ver con quién puedes trabajar…”, dijo el productor, quien aseguró sentirse muy bien en este instante, sobre todo tras haber librado su batalla contra el cáncer. “Este tipo de cosas ya no es algo que me pegue tanto. Sí es mi casa de muchos años, sí la llevaré en el corazón siempre, sí hubo un momento dado de sensibilidad… pero después ya al rato me sentí muy tranquilo y muy relajado…”, aseguró, feliz de haber salido de la zona de confort, pues asegura que otro aspecto que lo motiva es poder crear sus propios productos.

