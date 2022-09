Paulina Goto a dos años de la partida de su papá: 'Hubo momentos de mucha oscuridad'

Hace un par de semanas, Paulina Goto sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novio Rodrigo Saval. Tras compartir este importante momento, la actriz ha dejado ver que ya está alistando algunos detalles para su boda, sin que hasta ahora haya revelado si ya tienen una fecha en mente para el enlace. En medio de estos días de celebración la joven intérprete ha sido alcanzada por el recuerdo de uno de los instantes más duros de su vida: el fallecimiento de su papá, Eduardo Gómez Gerling. Han pasado exactamente dos años desde que la también cantante recibió esta dura noticia, lo que la llevaría a sumergirse en un difícil proceso de sanación. Paulina se ha sincerado al respecto y ha compartido algunos detalles sobre lo que ha vivido a raíz de la ausencia de su padre.

Muy temprano, Paulina tomó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje a propósito del segundo aniversario luctuoso de su padre, admitiendo lo fuerte que fue para ella enfrentar el fallecimiento. "Hace 2 años me despertó el teléfono con una de las noticias más tristes y fuertes de mi vida. Mi papá había trascendido inesperadamente y nunca dimensioné cómo cambia la vida en un instante", escribió la actriz en las primeras líneas de la publicación que hizo en Instagram, la cual acompañó con un video musicalizado con su tema Te voy a extrañar, el cual escribió especialmente dedicado a él. "Recuerdo y atesoro la última vez que nos vimos, la última canción que cantamos juntos, su abrazo, su risa, sus ojos y tantas cosas bellas que tuvimos la fortuna de compartir en este plano", continuó en su post. "Hoy celebro su vida y toda la luz que sigue siendo. Celebro su amor y agradezco que aun en el cielo, se hace presente y me acompaña, me cuida y me guía siempre que lo necesito", añadió.

En su mensaje, la estrella de Vencer el desamor admitió que no ha sido sencillo sobrellevar la ausencia de su papá, incluso confesó que atravesó por momentos muy duros en los que sintió que no podría seguir. "Ha sido todo un proceso encontrarme en dónde estoy ahora. Estar bien, estar tranquila, recuperar mi alegría y las ganas de vivir. Reconozco que hubieron momentos de mucha oscuridad para mí, en donde sentí que prefería ya no estar aquí, en donde el dolor era demasiado y no encontraba fuerza para seguir", contó. "Han sido 2 años de mucho trabajo personal, de búsqueda, de intentar entender, hacer las paces, de permitirme sentir lo que toca y de dejar al alma sanar poco a poco", continuó.

La intérprete aseguró que, tras lidiar con aquellos sentimientos, hoy puede recordar a su papá con alegría. "Definitivamente siempre voy a extrañar la presencia física de mi papá, pero ahora puedo decir que me siento con esperanza, que puedo sentir su amor y su compañía. Me hace feliz poder recordarlo con alegría", expresó, y reveló cuál fue la razón por la que decidió abrirse sobre este tema tan personal. "Les comparto esto por que sé que habrá alguien que esté atravesando por este proceso y sé lo difícil que es. Pero quiero compartir que después de todo ese dolor, hay luz, hay aprendizaje, crecimiento, entendimiento, sabiduría, paz, fé y mucho amor", aseguró. "Hoy puedo ver a mi papá en el arcoíris, en la luna, lo siento en la música, en la naturaleza, en las libélulas y en las olas del mar. Estoy segura que nos vamos a volver a encontrar y mientras, seguiré haciendo sonar su guitarra y la música que fue uno de los regalos más hermosos que me dio en esta vida", finalizó.

El apoyo de su prometido

Tras compartir estas sentidas palabras, Paulina recibió numerosos mensajes de apoyo, entre ellos el de Rodrigo Saval, con quien se comprometió hace poco. "Te quiero mucho mi amor. Te mando un abrazo enorme", comentó el joven político. Tras perder a su padre, la actriz se refugió en su familia, en la música, en el cariño de sus fans y por supuesto en el amor de su novio. En abril, cuando celebraron su tercer aniversario como pareja, la intérprete no perdió la oportunidad de expresar su agradecimiento a su galán por estar con ella incondicionalmente. “Quiero darte las gracias por estar a mi lado, por caminar juntos, por construir juntos, por soñar, por apoyarnos en todo lo que queremos lograr. Gracias por estar en mis mejores, pero también en mis peores momentos. Gracias por enseñarme que la vida es más bonita cuando nos reímos, y por hacerme sentir afortunada todos los días", escribía entonces.

