Paulina Goto comparte nuevos detalles del día en el que se comprometió con Rodrigo Saval

En medio del increíble viaje que realiza por Europa en compañía de su mamá y de su hermano, donde ha aprovechado para comenzar la búsqueda de su vestido de novia, Paulina Goto ha querido compartir con todos sus fans algunos detalles del inolvidable día en el que se comprometió con su novio Rodrigo Saval, tras tres años de relación. Y aunque en su momento la actriz de la serie Madre solo hay dos compartió algunas fotografías del romántico momento en el que su futuro esposo se arrodilló frente a ella y le pidió se casara con él, ahora la intérprete ha compartido un video en su canal de Youtube en el que ha mostrado más detalles de aquel inolvidable día en el que comenzó su camino hacia el altar.

En el video que ha compartido, la actriz ha mostrado paso a paso cómo fue que sucedieron las cosas aquel inolvidable 2 de septiembre, fecha que sin duda ha quedado guardada en el corazón de los futuros esposos. Durante los primeros minutos del clip se puede observar justo el momento en el que Rodrigo espera ansioso la llegada de su novia en medio de lo que parece ser un parque, en donde preparó una sorpresa para su amada. Un poco confundida, Paulina llega sin imaginarse lo que estaba a punto de suceder, mostrándose sumamente conmovida al ver el espacio que su prometido preparó para este momento tan especial, entre velas, globos y pétalos de rosas, sobre los que Rodrigo se arrodilló para pedirle matrimonio a Paulina.

Como bien se sabe, la respuesta de la protagonista de telenovelas como Quiero Mis XV fue positiva, algo de lo que sus fans pudieron ser testigos en el video, donde se puede ver como entre besos y abrazos la también cantante expresaba ante la obvia pregunta de su futuro esposo: “Obvió sí, mi amor”, sellando este idílico instante con un tierno beso en los labios. Tras el romántico instante, la pareja disfrutó de un elegante picnic a la luz de las velas, en donde pudieron recordar algunos de los instantes más especiales de su relación, reforzando el gran amor que se tienen.

Luego de este íntimo momento, Paulina y Rodrigo volvieron a casa, donde ya los esperaban sus respectivas familias, así como algunos amigos de la pareja, quienes entre gritos, abrazos, flores y copas de champagne celebraron por todo lo alto el amor de la pareja, mostrándose ilusionados ante la inminente boda de la actriz, quien por cierto, ya ha empezado a preparar todo para este esperado día.

Paulina Goto y sus declaraciones sobre las bodas

En una reciente charla que sostuvo con el programa Hoy, en la que habló de los sinsabores de algunas de sus relaciones pasadas, Paulina Goto no pudo evitar ser cuestionada sobre su futuro con Rodrigo Saval y la posibilidad de verla llegar muy pronto a al altar de la mano de su guapo novio. “Cuando era mucho más chica, era algo que me ilusionaba mucho, la boda y todo eso. Hay muchas más cosas como más interesantes que me ilusionan, que me apasionan…”, expresó, para luego ahondar en sus palabras y explicar que tampoco es algo que descartaría, incluso confesando un poco de lo que desearía para esa etapa. “Si llega, qué padre y me encantaría tener familia, por ejemplo y me veo en un futuro. Pero no sé si así como la gran boda tradicional…”, aseguró frente a la cámara sin dar más detalles.